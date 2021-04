LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: Simon Yates stacca tutti e ipoteca la classifica finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.42 Con la vittoria di tappa e la conseguente leadership di Simon Yates, si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2021. Vi diamo dunque appuntamento a domani con la Imst-Naturno. Buon proseguimento di giornata!

15.41 Primo azzurro di giornata Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), 17° al traguardo con 2’49” di ritardo da Yates.

15.39 Molto bene anche lo stesso Sivakov, che però alla Corsa Rosa potrebbe ricoprire il ruolo di vicecapitano in presenza di Egan Bernal. In crescita anche Martin e Vlasov. Da rivedere le tattiche del Team DSM e dell’EF Education Nippo.

15.38 In prospettiva Giro d’Italia, possiamo tranquillamente dire che Simon Yates ha una forma psico fisica invidiabile.

15.37 Mentre questa è la nuova classifica generale:

1 61 ▲60 YATES Simon Team BikeExchange 6:46:56

2 30 ▲28 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45

3 49 ▲46 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 1:04

4 53 ▲49 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:08

5 71 ▲66 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,,

6 29 ▲23 HINDLEY Jai Team DSM 1:27

7 68 ▲61 CARTHY Hugh EF Education – Nippo ,,

8 5 ▼3 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 1:52

9 8 ▼1 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo ,,

10 13 ▲3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,

15.36 Ecco la top ten di giornata:

1 YATES Simon Team BikeExchange 20 30 3:17:42

2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 10 18 0:41

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 5 12 0:58

4 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 7 ,,

5 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 4 ,,

6 HINDLEY Jai Team DSM 3 1:17

7 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2 ,,

8 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 1 1:42

9 BARDET Romain Team DSM ,,

10 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo ,,

15.34 40″ di ritardo per Sivakov! 58″ per Martin, Vlasov e Cepeda. staccato a 1’18” Hindley e Carthy.

15.33 TAPPA E MAGLIA DI LEADER PER SIMON YATES!!!

15.31 ULTIMO CHILOMETRO!

15.29 Ultimi 2500 metri per Yates, ormai involato verso la vittoria di tappa e il primato in classifica generale.

15.27 Abbiamo dunque Yates al comando della corsa con 39″ su Sivakov. Mentre Cepeda, Vlasov, Hindley e Martin si trovano a 53″.

15.26 Riparte nuovamente Sivakov! – 4 km al traguardo.

15.25 Allungano Sivakov e Cepeda!

15.24 50″ di vantaggio per Yates che, con la tappa odierna, potrebbe mettere una bella ipoteca sulla vittoria finale di questo Tour of the Alps.

15.23 5000 metri al traguardo in leggera salita di Feichten Im Kaunertal.

15.21 Grandi esclusi gli uomini della EF Education Nippo Hugh Carthy e Ruben Guerreiro. Delusione anche per Nairo Quintana.

15.20 6,5 km al traguardo e 43″ di vantaggio per il battistrada Simon Yates su questo quintetto.

15.17 Presenti Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec), Jai Hindley (Team DSM), Alexandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Dan Martin (Israel Start-Up nation), e lo stesso Sivakov.

15.13 alcuni corridori si stanno riportando sul gruppo Sivakov-Carthy-Quintana.

15.11 Decisamente ottima la forma fisica di Yates, che ritroveremo tra due settimane al via del Giro d’Italia, il suo grande obiettivo stagionale.

15.08 Sale a 45″ il gap tra Yates e il gruppo Sivakov-Carthy-Quintana.

15.06 Il vincitore della Vuelta 2018 continua a guadagnare, soprattutto in discesa.

15.02 Yates transita per primo al GPM del Kaunergrat-Piller Sattel con un vantaggio di 31″ su Carthy, Sivakov e Quintana.

15.00 Il britannico del Team BikeExchange ha tutto un altro ritmo rispetto ai suoi contrattaccanti! Intanto Sivakov è stato ripreso da Quintana e Carthy.

14.59 Nulla da fare nemmeno per Sivakov! Un uomo solo al comando della corsa: Simon Yates!

14.58 Quintana e Carthy faticano a rinvenire sulla coppia al comando.

14.57 Rilancia nuovamente Yates! Gli resiste soltanto Sivakov!

14.56 Restano al comando soltanto Yates, Quintana, Sivakov e Carthy.

14.55 Si staccano sia Gianni Moscon che Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS).

14.54 Rinvengono su di lui Yates, Quintana, Sivakov, Carthy e Cepeda. E rilancia lo stesso Yates!

14.53 Scatto secco da parte di Daniel Martinez (Ineos Grenadiers)!

14.52 Presenti anche Simon Yates (Team BikeExchange) e Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec).

14.51 Ci provano nuovamente Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Hugh Carthy (EF Education Nippo) e lo stesso Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

14.50 Riparte Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers)!

14.49 Prova ad allungare Quintana!! Chiude subito la Ineos.

14.47 Ripresi anche Rueben Thompson e Davide Bais! Gruppo compatto con le formazioni degli scalatori super scatenate.

14.44 Intanto vengono ripresi Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol) e Morten Hulgaard (Uno-X).

14.40 Arkéa Samsic in testa al gruppo in favore di Nairo Quintana!

14.39 Sia i battistrada che il gruppo si trovano sulla seconda scalata, dal versante già arcigno, del Piller Sattel.

14.38 Moscon è rientrato nel gruppo dei big.

14.35 La Ineos Grenadiers ha lasciato la testa del gruppo in supporto dello stesso trentino.

14.31 Segnalata una foratura per il leader della corsa Gianni Moscon.

14.28 23″ di vantaggio per la coppia al comando, mentre il gruppo si trova a 2’08”. 35 km al traguardo.

14.25 Rueben Thompson e Davide Bais allungano in testa alla corsa.

14.22 Il neozelandese passa per primo al GPM di Gachenblick.

14.19 Allungo da parte di Rueben Thompson in prossimità della vetta del GPM.

14.15 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol) e Morten Hulgaard (Uno-X).

14.10 IL distacco tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 2’30”.

14.06 Ripreso Jense van Rensburg.

14.02 Il gruppo sta recuperando terreno.

13.57 Ineos Grenadiers in testa al gruppo.

13.52 I battistrada sono ai piedi del GPM del Gachenblick.

13.48 Davide Bais è dunque il leader virtuale della corsa.

13.44 Reinardt Jense van Rensburg perde terreno dal gruppetto dei battistrada.

13.40 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di 3’05”.

13.36 Fatica e non poco Reinardt Jense van Rensburg.

13.32 I battistrada si trovano in un tratto in salita con punte del 10%.

13.28 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). Per loro 2’45” di vantaggio sul gruppo.

13.24 Stiamo entrando negli ultimi 70 chilometri.

13.20 Il gruppo, fin qui, ha viaggiato a una velocità media di 47 km/h.

13.14 Mancano 75 chilometri al traguardo.

13.10 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X).

13.06 Mancano una quindicina di chilometri alla prima salita di giornata.

13.02 84 chilometri al traguardo. I corridori, in questa prima parte della tappa, stanno volando.

12.58 Scende a 2’25” il vantaggio dei battistrada.

12.54 La Ineos ha iniziato a fare il passo in testa al gruppo.

12.48 Mancano 95 chilometri al traguardo.

12.44 Sale a 2’45” il vantaggio dei battistrada.

12.39 Il gruppo ha percorso i primi 120 chilometri di gara. I fuggitivi hanno due minuti sugli inseguitori.

12.33 Sei corridori in fuga, questi i loro nomi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X).

12.28 I primi dieci chilometri sono stati percorsi a 52 di media, sembra, ora, che un gruppo stia riuscendo ad avvantaggiarsi.

12.24 Iniziano gli scatti, ma la fuga, per il momento, non parte.

12.18 Ci siamo!

12.14 Quella odierna è una tappa decisamente più tosta rispetto a quella di ieri e potremmo vedere la prima battaglia tra gli uomini di classifica.

12.09 Il gruppo sta affrontando ora il tratto di trasferimento che porta al via ufficiale della gara.

12.05 Gianni Moscon partirà con addosso la maglia di leader e l’obiettivo di difenderla.

12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la seconda tappa del Tour of the Alps 2021 sta per cominciare.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2021. La breve corsa a tappe italo-austriaca entra nel suo vivo con una frazione davvero intensa e nervosa da Innsbruck a Feichten Im Kaunertal di 121,5 chilometri. Attenzione alla decisiva doppia scalata al Piller Sattel, che anticiperà il primo arrivo in quota di questa edizione.

Sono presenti ben 2500 metri di dislivello tutti concentrati nella seconda parte di tappa. I primi 50 chilometri invece, sono sostanzialmente pianeggianti. La prima asperità di giornata condurrà il gruppo ad Arzl im Pitztal. Successivamente, dopo una breve discesa, si ricomincerà a salire verso la vetta del Piller Sattel, dove sarà posto anche il primo GPM. La seconda ascesa al Piller Sattel, ma dal versante più impegnativo che parte da Fließ, sarà il punto più critico del giorno. Dopo lo scollinamento mancheranno circa 21 chilometri tra discesa e salita. Il tratto più impegnativo è presente dai -6 ai -3, quando la strada salirà verso pendenze superiori al 12%.

Il team Ineos Grenadiers è chiamato a difendere la leadership in classifica generale o con lo stesso Gianni Moscon, o con il vincitore uscente del 2019 Pavel Sivakov. Al loro fianco avranno compagni del calibro di Sebastian Henao, Daniel Martinez e Ivan Sosa. Sicuramente andranno controllati uomini come Simon Yates (Team BikeExchange), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Hugh Carthy (EF Education Nippo), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

Contro di loro anche gli azzurri Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) se non Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Andrà poi verificata la condizione del duo del Team DSM formato da Romain Bardet e Jai Hindley, come del resto quella di Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), vincitore nel 2018, Alexandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e il veterano Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos).

Gianni Moscon ieri ha dichiarato che: “Farò di tutto per conservare la maglia, ma non sarà facile contro tanti scalatori che stanno preparando il Giro d’Italia“.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse