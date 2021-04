Tour of the Alps, la tappa di oggi Innsbruck-Feichten im Kaunertal: percorso, orari, tv, programma, streaming, favoriti

Dopo il trionfo di ieri di Gianni Moscon, il Tour of the Alps 2021 entra nel suo vivo con la seconda frazione da Innsbruck a Feichten Im Kaunertal di 121,5 chilometri. Quella odierna sarà una tappa molto nervosa con la doppia scalata al Piller Sattel, e il primo arrivo in salita di questa edizione.

PERCORSO

Sono presenti ben 2500 metri di dislivello tutti concentrati nella seconda parte di tappa. I primi 50 chilometri invece, sono sostanzialmente pianeggianti. La prima asperità di giornata condurrà il gruppo ad Arzl im Pitztal. Successivamente, dopo una breve discesa, si ricomincerà a salire verso la vetta del Piller Sattel, dove sarà posto anche il primo GPM.

La seconda ascesa al Piller Sattel, ma dal versante più impegnativo che parte da Fließ, sarà il punto più critico del giorno. Dopo lo scollinamento mancheranno circa 21 chilometri tra discesa e salita. Il tratto più impegnativo è presente dai -6 ai -3, quando la strada salirà verso pendenze superiori al 12%.

ORARI, TV, PROGRAMMA E STREAMING

La seconda tappa del Tour of the Alps 2021 partirà da Innsbruck alle ore 12.15 e terminerà a Feichten Im Kaunertal alle ore 15.30. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.00 e su Eurosport 2, sempre alle ore 14.00. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 12.00. Di seguito la programmazione completa.

Martedì 20 aprile – Seconda tappa

Innsbruck-Feichten Im Kaunertal (121,5 km)

Partenza: ore 12.15

Arrivo: ore 15.30

Diretta tv: Rai Sport ore 14.00, Eurosport 2 ore 14.00

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport ore 12.00

FAVORITI

Il team Ineos Grenadiers è chiamato a difendere la leadership in classifica generale o con lo stesso Gianni Moscon, o con il vincitore uscente del 2019 Pavel Sivakov. Al loro fianco avranno uomini del calibro di Sebastian Henao, Daniel Martinez e Ivan Sosa. Sicuramente andranno controllati uomini come Simon Yates (Team BikeExchange), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Hugh Carthy (EF Education Nippo), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

Contro di loro anche gli azzurri Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) se non Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Andrà poi verificata la condizione del duo del Team DSM formato da Romain Bardet e Jai Hindley, come del resto quella di Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), vincitore nel 2018, Alexandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e il veterano Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos).

Foto: Valerio Origo