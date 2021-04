Tour of the Alps 2021: Gianni Moscon torna alla vittoria con una rasoiata da finisseur!

Dopo un lunghissimo digiuno, Gianni Moscon (Ineos) torna al successo nella prima tappa del Tour of the Alps 2021. Il Trattore della Val di Non si è imposto sul traguardo di Innsbruck davanti al giovane norvegese Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team). La volata del gruppo, valida per il terzo posto, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko (UAE Team Emirates). Gianni Moscon, ora, ovviamente, è anche il leader della classifica generale.

La gara è stata contraddistinta da una fuga a tre composta da Marton Dina (EOLO-Kometa), Alessandro de Marchi (Israel Start-UP) e Felix Engelhardt (Tirol). Appena i corridori hanno iniziato la prima scalata della salita di Axams, quest’ultimo ha perso contatto. Successivamente, a 35 chilometri dal traguardo, De Marchi si è levato di ruota Dina e ha proseguito da solo. Sul secondo e ultimo passaggio sull’erta simbolo di questa prima frazione, nel frattempo, sono iniziati gli scatti con Hugh Carthy (EF Education-Nippo) che ha acceso la miccia.

Nessuno, tra i corridori che hanno provato a muoversi, è riuscito a fare la differenza. In compenso, le varie accelerazioni hanno permesso al plotone di inghiottire De Marchi. Sulla successiva discesa, Pello Bilbao (Bahrain Victorious) è andato all’attacco e ha portato via un quartetto comprendente l’azzurro Daniel Savini (Bardiani), il colombiano Santiago Umba (Androni) e il danese Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

I quattro sono stati ripresi, a 4 chilometri dal termine, su uno strappetto. Proprio nell’istante in cui il gruppo assorbiva gli attaccanti, è partito Gianni Moscon. Il Trattore della Val di Non, in un secondo momento, è stato ripreso dal norvegese Idar Andersen. I due, dunque, si sono giocati il successo allo sprint con Gianni che è uscito ai 150 metri ed è riuscito a tagliare il traguardo per primo.

