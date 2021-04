VIDEO Tour of the Alps, highlights seconda tappa: Simon Yates vince in solitaria, spettacolare attacco in salita

Simon Yates ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps 2021. Il britannico ha attaccato sulla dura salita di Kaunergrat-Piller Sattel, lasciando sul posto Pavel Sivakov e Nairo Quintana. L’alfiere del Team BikeExchange ha insistito prepotentemente nella sua azione, si è scatenato in discesa e poi ha dettato legge anche sull’ascesa conclusiva (non impossibile) che ha condotto sul traguardo di Feichten im Kaunertal, 121 km dopo la partenza da Innsbruck. Vittoria con 41” di vantaggio sul russo Sivakov, terzo l’irlandese Dan Martin.

Il 28enne, che ora è leader della classifica generale con 45” di vantaggio su Sivakov, ha palesato un’ottima condizione di forma in vista del Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino e a cui si presenterà con velleità di maglia rosa. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della seconda tappa del Tour of the Alps 2021.

VIDEO SECONDA TAPPA TOUR OF THE ALPS (ULTIMI 40 KM)

VIDEO HIGHLIGHTS SECONDA TAPPA TOUR OF THE ALPS

Foto: Lapresse