Classifica Tour of the Alps 2021: Gianni Moscon è il primo leader davanti ad Andersen e Riabushenko

Grazie ad una splendida azione Gianni Moscon (Ineos Grenadine) fa sua la prima tappa del Tour of the Alps 2021, da Bressanone ad Innsbruck di 142.8 chilometri. Il ciclista azzurro ha staccato tutti negli ultimi metri e ha tagliato a braccia alzate il traguardo di Innsbruck precedendo il norvegese Idar Andersen che nulla ha potuto nei confronti del trentino. Nono successo in carriera per Gianni Moscon che domani partita con la maglia di leader della corsa e 4 secondi di margine su Andersen e 6 su Riabushenko. Di seguito la classifica generale del Tour of the Alps dopo la prima tappa.

CLASSIFICA GENERALE TOUR OF THE ALPS 2021

1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 5 3:29:14

2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team +0:04

3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates +0:06

4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech +0:10

5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange s.t.

6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo ,,

9 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli – Sidermec ,,

10 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Qhubeka ASSOS ,,

11 SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech ,,

12 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

13 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

14 SAVINI Daniel Bardiani-CSF-Faizanè ,,

15 GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation ,,

16 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec ,,

17 BAIS Davide EOLO-Kometa ,,

18 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe ,,

19 WARBASSE Larry AG2R Citroën Team ,,

20 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ ,,

21 GABBURO Davide Bardiani-CSF-Faizanè ,,

22 UMBA Santiago Androni Giocattoli – Sidermec ,,

23 BIDARD François AG2R Citroën Team ,,

24 ROCHE Nicolas Team DSM ,,

25 SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo ,,

26 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team ,,

Foto: Valerio Origo