Simon Yates ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps 2021. Il britannico ha attaccato sulla dura salita di Kaunergrat-Piller Sattel, lasciando sul posto Pavel Sivakov e Nairo Quintana. L’alfiere del Team BikeExchange ha insistito prepotentemente nella sua azione, si è scatenato in discesa e poi ha dettato legge anche sull’ascesa conclusiva (non impossibile) che ha condotto sul traguardo di Feichten im Kaunertal, 121 km dopo la partenza da Innsbruck. Il 28enne ha palesato un’ottima condizione di forma in vista del Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino e a cui si presenterà con velleità di maglia rosa.

Simon Yates, che è diventato il nuovo leader della classifica generale con 45” di vantaggio sul russo Pavel Sivakov, ha commentato in questo modo la vittoria odierna ai microfoni di RaiSport: “Ci sono state cinque accelerazioni per togliere dalla ruota gli avversari. Non è stato facile perché tutti hanno reagito bene. La parte difficile è stato il finale dove sono rimasto da solo, ma ho gestito e sono contento di questa vittoria“.

Il vincitore di oggi ha poi concluso: “Ripartiamo da questo primo posto, è la prima volta che partecipo al Tour of the Alps. Questa corsa mi potrà tornare utile per il futuro, vediamo quello che potrà succedere nei prossimi giorni“. Il britannico forse sta già pensando al Giro d’Italia e la gamba palesata oggi potrebbe davvero permettergli di cullare importanti sogni di gloria.

Foto: Lapresse