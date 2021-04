VIDEO Tour of the Alps 2021: lo scatto decisivo di Gianni Moscon sul traguardo di Innsbruck

Dopo un lungo digiuno, Gianni Moscon (Ineos) torna al successo e fa sua la prima tappa del Tour of the Alps 2021. Il ciclista trentino si è imposto sul traguardo di Innsbruck davanti al norvegese Idar Andersen. La volata del gruppo, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko. Con questo risultato Gianni Moscon diventa il leader della classifica generale con 4 secondi di margine sul più immediato inseguitore.

Nel dopo gara Gianni Moscon ha espresso le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Una giornata speciale, non potevo chiedere un inizio migliore dopo due mesi di stop per infortunio. Rientrare e vincere quasi in casa, dato che ormai da qualche anno vivo qui a Innsbruck, mi ha dato grande motivazione e, evidentemente, qualcosa in più per riuscire a fare mia la frazione. Sicuramente è molto importante avere già in mente il percorso. Si tratta di un vantaggio, anche perchè sai cosa ti aspetta e dove valga la pena spingere. Poi, ovviamente, le gambe fanno la differenza, ma oggi è stato tutto perfetto. Davvero, non potevo chiedere di meglio”.

Andiamo, quindi, a rivivere i momenti salienti dell’arrivo della prima tappa del Tour of the Alps 2021.

VIDEO: LA VITTORIA DI GIANNI MOSCON

Foto: Valerio Origo