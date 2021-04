CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che apre il programma sul Campo dei Principi.

Esordio stagionale sulla terra rossa per il diciannovenne altoatesino, che sfida un giocatore mai affrontato in carriera, ma con una lunghissima esperienza in fatto di mattone tritato alle spalle. 33 anni, tra le 9 finali sul circuito (due vinte) vanta anche quella a Montecarlo nel 2017, persa contro Rafael Nadal per 6-1 6-3. Arrivato ai quarti al Roland Garros nel 2016, quest’anno ha raggiunto l’ultimo atto a Cordoba, venendo sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo. La scorsa settimana è giunto in semifinale a Marbella.

Sinner, che si è allenato in questi giorni con Matteo Berrettini, arriva direttamente dalla finale a Miami, la prima persa sul circuito maggiore, contro il polacco Hubert Hurkacz, che non è nemmeno lontano come zona di tabellone e che dovrà riprendere più tardi il match con Thomas Fabbiano. Tuttavia, l’obiettivo più diretto è un altro: giocare in maniera ufficiale contro Novak Djokovic, che attende il vincitore di questo match al secondo turno per il proprio ritorno dopo gli Australian Open.

Il bilancio di Ramos-Vinolas con i giocatori italiani è di 13-14 a livello ATP (qualificazioni escluse), ma su questo pesa il parziale negativo di 2-8 che ha con Fabio Fognini, che è stato sua bestia nera fino al 2016. Sinner, invece, con la Spagna ha un bilancio di 2-2 sul circuito maggiore: 0-1 con Nadal, 0-1 anche con Pablo Carreno Busta e 2-0 con Roberto Bautista Agut (Dubai e Miami). L’azzurro è all’esordio nel Principato, là dove l’iberico, qualificazioni stavolta comprese, si presenta per la decima volta.

Jannik Sinner e Albert Ramos-Vinolas entreranno in campo alle ore 11:00, laddove la pioggia non ci si dovesse mettere di mezzo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

