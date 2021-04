Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Top20 nel ranking ATP! Proiezioni classifica Montecarlo

Jannik Sinner supera agevolmente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas al 1° turno del Masters1000 di Montecarlo e si qualifica per i sedicesimi di finale, dove per la prima volta in carriera incrocerà il serbo Novak Djokovic, attuale n.1 del mondo. Sulla terra rossa del Court des Princes del Principato di Monaco l’azzurro inizia a rilento, perdendo subito un break in apertura. Dal terzo game in poi infila però una progressione inarrestabile, aggiudicandosi il primo parziale per 6-3 a suon di vincenti. Il portacolori del Bel Paese non dà scampo all’iberico nemmeno nella seconda frazione: dopo aver strappato il servizio al rivale in apertura, si limita ad amministrare la contesa ed a chiudere i conti senza eccessivi patemi.

Grazie al successo odierno, Jannik Sinner entra virtualmente tra i primi 20 del mondo con 2369 punti. Il torneo è appena iniziato e dunque è presto per poter dire quale sarà la posizione conclusiva dell’italiano nel ranking ATP al termine della settimana: sono tanti i giocatori alle sue spalle che potrebbero scavalcarlo.

Ad ogni modo, il classe 2001 affronterà ora al 2° turno Novak Djokovic. Una sfida da far tremare i polsi, ma siamo sicuri che sia realmente dal pronostico scontato? Sinner è un tennista in grandissima ascesa, peraltro oggi ha confermato quanto si era già compreso nel 2020: gradisce, e non poco, la terra rossa. Il serbo non disputa una partita ufficiale dal febbraio scorso, quando vinse in tre set la finale degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev, quest’ultimo costretto al forfait a Montecarlo a causa della positività al Covid.

Qualora Sinner realizzasse l’impresa di battere Djokovic, scalerebbe ulteriormente un gradino nella classifica ATP, portandosi in 19ma posizione con 2394 punti. Giova ricordare che nel ranking virtuale l’altoatesino è attualmente il n.2 d’Italia, perché Fabio Fognini, anch’egli al 2° turno dopo aver superato il serbo Miomir Kecmanovic, è scivolato al venticinquesimo posto.

PROIEZIONI RANKING ATP JANNIK SINNER A MONTECARLO

Ranking attuale al 13 aprile: n.20 del mondo, 2369 punti.

Se batte Novak Djokovic: n.19 del mondo, 2394 punti.

Se vince il torneo: potrebbe spingersi fino al n.11 del mondo con 3349 punti (ma dipenderebbe anche dai risultati dei tennisti che attualmente lo precedono in classifica).

Foto: Lapresse