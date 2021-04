Masters1000 Montecarlo, martedì con 8 italiani in campo! Programma e orari degli azzurri del 13 aprile

Sarà un martedì tutto “italiano” al Masters 1000 di Montecarlo. Per quale motivo? È presto detto: saranno in campo ben otto nostri rappresentanti nel torneo del Principato. L’abbondante pioggia caduta ieri ha costretto gli organizzatori a stravolgere il programma del giorno, con sei italiani che inizieranno il loro cammino, mentre altri due dovranno concludere i rispettivi match sospesi per colpa del maltempo nella giornata odierna.

Andiamo con ordine. Si inizierà alle ore 11.00 con il programma del tabellone principale, e vedremo subito all’opera tre italiani. Sul campo Ranieri III, Fabio Fognini esordirà contro il serbo Miomir Kecmanovic in un match non scontato, quindi sul campo Des Princes, Jannik Sinner se la dovrà vedere contro il pericoloso spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre sul campo 9, Marco Cecchinato cercherà il pass per il secondo turno contro il tedesco Dominik Koepfer.

Successivamente toccherà a due prosecuzioni. Sul campo 2 Thomas Fabbiano cercherà la rimonta sul temibile Hubert Hurkacz che comanda per 3/6, 1/0, mentre sul campo 9 stesso discorso per Salvatore Caruso impegnato contro il padrone di casa Lucas Catarina (avanti 6/7, 2/3).

La giornata degli azzurri non è ancora finita. Avremo altri tre alfieri in altrettanti match che chiuderanno i programmi. Sul campo Ranieri III, Matteo Berrettini cercherà il via libera contro il pericoloso spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, quindi sul campo Des Princes, Stefano Travaglia non avrà un avversario semplice nello spagnolo Pablo Carreno Busta, infine sul campo 9 il fresco vincitore di Cagliari, Lorenzo Sonego, farà il suo esordio contro il magiaro Marton Fucsovics.

COME SEGUIRE I MATCH IN TV – I match di martedì 13 aprile del torneo del Principato saranno trasmessi in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204). In streaming si potranno seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli incontri degli italiani a Montecarlo.

PROGRAMMA MASTERS1000 MONTECARLO – ITALIANI

Martedì 13 aprile

Ore 11.00 primo match sul campo Ranieri III, Fabio Fognini – Miomir Kecmanovic

Ore 11.00 primo match sul campo Des Princes, Jannik Sinner – Albert Ramos-Vinolas

Ore 11.00 primo match sul campo 9, Marco Cecchinato – Dominik Koepfer

Ore 12.30 circa, secondo match sul campo 2, prosecuzione Thomas Fabbiano – Hubert Hurkacz (3/6, 1/0)

Ore 12.30 circa, secondo match sul campo 9, prosecuzione Salvatore Caruso – Lucas Catarina (6/7, 2/3)

Ore 16.00 circa, quarto match sul campo Ranieri III, Matteo Berrettini – Alejandro Davidovich Fokina

Ore 16.00 circa, quarto match sul campo Des Princes, Stefano Travaglia – Pablo Carreno Busta.

Ore 16.00 circa, quarto match sul campo 9, Lorenzo Sonego – Marton Fucsovics

Foto: Lapresse