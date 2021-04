LIVE Berrettini-Davidovich Fokina, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: 4° match dalle 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.20 Buongiorno. Il match tra Matteo Berrettini e Davidovich Fokina sarà il quarto dalle 11.00 sul campo Rainier III.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Per l’azzurro si tratta del ritorno in campo in singolare dopo lo stop causato dall’infortunio agli addominali patito contro Karen Khachanov nel terzo turno degli ultimi Australian Open.

Un acciacco che ha quindi negato il match contro il greco Stefanos Tsitsipas, che poi si spinse fino in semifinale sconfiggendo anche Rafa Nadal. Curiosamente, il tabellone del Principato offre ai quarti di finale una prospettiva di redenzione per il romano. I due si trovano nello stesso spicchio di tabellone e potrebbero dunque disputare la partita mancata a febbraio. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso due partite; e nella prima di quest’oggi contro l’iberico Matteo dovrà in primis saggiare le sue condizioni fisiche dopo i quasi due mesi di assenza ed il rientro in doppio a Cagliari con il fratello Jacopo, dove si è fermato in semifinale.

Il numero 58 al mondo non vorrà sicuramente fare la parte del figurante. Lo spagnolo ha battuto Alex De Minaur in uno dei soli quattro match conclusi nella giornata di ieri, funestata dalla pioggia; in questo 2021 però non ha collezionato grandissimi risultati, ottenendo due vittorie in fila solo all’Open Sud de France di Montpellier con Bernabe Zapata Mirallas e Hubert Hurkacz. Quello di quest’oggi è il primo scontro fra i due, per entrambi un successo significherebbe scrivere il miglior risultato della propria carriera a Montecarlo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita fra Matteo Berrettini e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match è programmato come quarto sul Campo Centrale Rainier III a partire dalle 11.00, quindi non inizierà prima delle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse