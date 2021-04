Mercoledì 14 aprile Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic al 2° turno del Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro si è meritato la chance di affrontare il n.1 del mondo dopo aver liquidato agevolmente lo spagnolo Albert Vinolas-Ramos per 6-3, 6-4. Se da un lato l’urna non è stata benevola con l’italiano, riservandogli già ai sedicesimi il secondo favorito del torneo (il primo, a dispetto della classifica, resta sempre Rafael Nadal quando si gioca sulla terra rossa), dall’altro occorre sottolineare che si tratterà di una fondamentale prova del nove lungo un percorso di crescita che, negli obiettivi, dovrà portare il pusterese al vertice del tennis mondiale.

Una grande opportunità per imparare ed arricchire il proprio bagaglio. Sinner è consapevole di aver raggiunto un livello molto elevato, tuttavia non ancora sufficiente per poter guardare occhi negli occhi i mostri sacri che da tre lustri imprimono la propria egemonia su questo sport. Siamo però proprio certi che il pronostico sarà realmente a senso unico? Sarebbe folle non indicare Novak Djokovic come logico favorito, tuttavia riteniamo che l’azzurro possa giocarsi le proprie carte e, perché no, provare a sognare. Andiamo a scoprire perché.

PERCHE’ JANNIK SINNER PUO’ GIOCARSELA CON NOVAK DJOKOVIC

E’ CAPACE DI ALZARE IL LIVELLO IN RELAZIONE ALL’AVVERSARIO Jannik Sinner è questo: più l’avversario che incontro è forte, più riesce ad accrescere in maniera esponenziale il livello del proprio tennis. Partiamo da un presupposto: l’altoatesino non parte mai sconfitto contro nessuno. Anche lo scorso anno aveva studiato a lungo un piano tattico per provare a battere Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros: non ci riuscì, ma disputò per due set una partita straordinaria, mettendo in grandissima difficoltà il miglior giocatore di tutti i tempi sulla terra battuta. Più la sfida è difficile, più l’ostacolo sembra insormontabile e più Sinner tende ad esaltarsi. Una prerogativa tipica dei campioni. LA RUGGINE DI NOVAK DJOKOVIC Il serbo non disputa una partita ufficiale dalla Finale degli Australian Open dello scorso 18 febbraio, vinta in tre set sul russo Daniil Medvedev, dunque quasi due mesi fa. Mancherà giocoforza il ritmo partita, è probabile che possa impiegare qualche game per adattarsi alla terra rossa, sulla quale peraltro si cimenta per la prima volta in stagione. Di sicuro debuttare con Jannik Sinner non è di certo l’ideale. Siamo sicuri che il serbo potrebbe aver accolto il sorteggio con un ghigno di stizza. In sostanza affronterà l’avversario in questo momento più pericoloso tra coloro che non figurano tra le teste di serie. Un impegno che dunque non potrà prendere a cuor leggero. JANNIK SINNER E’ UN BEL ‘TERRAIOLO’ Precisiamolo subito: si tratta di un complimento. Lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, oggi ha destato davvero un’ottima impressione al 1° turno contro Ramos-Vinolas. Sinner gradisce la terra rossa, e non poco. Sebbene sia un tennista completo, incisivo e performante su qualsivoglia superficie, il gioco dell’altoatesino si adatta perfettamente al ‘rosso’. D’altronde lo aveva ribadito qualche giorno fa anche l’allenatore Riccardo Piatti: “Jannik è ottimo sulla terra battuta“. MATCH AL MEGLIO DEI TRE SET Fossimo al Roland Garros, avremmo molte meno speranze che Sinner possa giocarsela con Djokovic. Il serbo, prima ancora che un fuoriclasse sopraffino, è un atleta straordinario, dotato di fondo e resistenza con pochi eguali. Pensare di sconfiggerlo al meglio dei tre set su cinque equivale a scalare un Everest, non solo per l’italiano…Il discorso cambia invece in una partita più ‘rapida’ come quella di un Masters1000. NESSUNA PRESSIONE Nessuno chiede a Jannik Sinner di battere Novak Djokovic: una sconfitta sarebbe nell’ordine naturale delle cose. Per questo potrà giocare con la mente libera, senza alcuna pressione. Potrà lasciar andare il braccio e prendersi dei rischi. In queste condizioni l’italiano può sfoderare un tennis di qualità elevatissima. E chissà che non possa procurare qualche preoccupazione al n.1 al mondo.

Foto: Lapresse

