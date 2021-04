LIVE Sonego-Fucsovics, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.25 Buongiorno. La sfida tra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics sarà la quarta sul campo 9 dalle 11.00. Si giocherà dunque nel tardo pomeriggio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, primo torneo dell’anno della categoria sulla terra battuta.

Essendo due giocatori con diverse partite alle spalle nel circuito, ci sono ben quattro precedenti: i primi due a livello Challenger, gli ultimi due a livello ATP. L’unica vittoria dell’azzurro fu a Guangzhou nel 2016, mentre l’ungherese ha regolato il torinese a Todi nello stesso anno e a Monaco di Baviera e Vienna un paio d’anni fa. La partita nell’ATP 250 tedesco sul mattone tritato fu particolarmente combattuta con il giocatore magiaro che riuscì a spuntarla per 10-8 al tiebreak del terzo set.

Lorenzo Sonego viene dalla meravigliosa cavalcata di Cagliari che gli ha regalato il suo secondo titolo ATP della carriera. Nel Principato il piemontese ha dimostrato di potersi disimpegnare egregiamente: nell’ultima edizione, quella del 2019, si è spinto fino ai quarti di finale partendo dalle qualificazione, fermandosi solamente contro il finalista Dusan Lajovic. L’ottima condizione psicofisica mostrata in Sardegna potrebbe essere un fattore determinante nella possibilità di ben figurare anche a Montecarlo.

L’avversario di primo turno non è certamente morbido. Marton Fucsovics ha cominciato la stagione in maniera brillante: il tennista di Budapest si trova addirittura all’undicesima posizione della race, avendo vinto quattordici partite delle diciannove disputate in stagione. Il magiaro ha raggiunto il picco del rendimento stagionale sul cemento indoor di Rotterdam, torneo nel quale ha raggiunto la finale partendo dalle qualificazioni. L’ungherese ha all’attivo due partecipazioni in questo torneo: il miglior risultato concerne un secondo turno raggiunto nel 2019 dopo aver battuto Nikoloz Basilashvili.

Il match è programmato come quarto sul Campo 9 a partire dalle 11.00, quindi non inizierà prima delle 15.00.

