Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 13 aprile

La pioggia di ieri ha complicato le cose all’organizzazione del Masters 1000 di Montecarlo, ma si va avanti con la terza giornata del tabellone principale, dopo il prodromo di domenica e le problematiche relative a un lunedì che si prevedeva piovoso e tale è stato.

Oltre ai tanti recuperi dalla giornata di ieri, si prospettano tantissimi debutti oggi per un’autentica scorpacciata italiana, con la curiosità importante per il ritorno in campo di Jannik Sinner contro uno dei terraioli più duri da affrontare degli ultimi tempi, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (che, ironia della sorte, sconfisse sì Federer, ma sul veloce). Di nuovo in campo anche Lorenzo Sonego, dopo la vittoria a Cagliari, ma questa volta contro il complicato ungherese Marton Fucsovics, giocatore da non sottovalutare in nessun caso. In campo anche il numero 1 d’Italia, Matteo Berrettini, il detentore del torneo, Fabio Fognini, e il numero 3, Jannik Sinner.

La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo si aprirà oggi alle ore 11:00. OA Sport seguirà l'evento con una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: IL PROGRAMMA DEL MARTEDÌ

Tutti i primi incontri a partire dalle ore 11:00 ove non diversamente indicato

CAMPO RANIERI III

Fognini (ITA) (15)-Kecmanovic (SRB)

Auger-Aliassime (CAN)-Garin (CHI) (16) – dal 4-2 30-30 servizio Auger-Aliassime

Tsitsipas (GRE) (4)-Karatsev (RUS)

Davidovich Fokina (ESP)-Berrettini (ITA) (8)

CAMPO DEI PRINCIPI

Ramos-Vinolas (ESP)-Sinner (ITA)

Evans (GBR)-Lajovic (SRB) – dal 6-3 Evans e servizio

Dimitrov (BUL) (14)-Struff (GER)

Travaglia (ITA) (Q)-Carreno Busta (ESP) (12)

CAMPO 2

Pella (ARG)-Pouille (FRA) (WC)

Fabbiano (ITA) (Q)-Hurkacz (POL) (13) dal 3-6 1-0 Hurkacz e 0-15 Fabbiano, servizio Hurkacz

Fritz (USA)-Bautista Agut (ESP) (9)

Khachanov (RUS)-Djere (SRB)

CAMPO 9

Cecchinato (ITA) (Q)-Koepfer (GER) (Q)

Caruso (ITA) (Q)-Catarina (MON) (WC) dal 6-7(3) 2-3 40-30 Catarina, al servizio

Rune (DEN) (WC)-Ruud (NOR)

Sonego (ITA)-Fucsovics (HUN)

CAMPO 11

Delbonis (ARG) (Q)-Mannarino (FRA)

Chardy (FRA)-Bublik (KAZ) dal 5-4 e servizio Chardy

Popyrin (AUS) (Q)-Andujar (ESP)

Krajinovic (SRB)-Basilashvili (GEO)

CAMPO 7

Herbert (FRA)/Mahut (FRA) (7)-Bolelli (ITA)/Sinner (ITA) (WC) – Non prima delle ore 14:00

Auger-Aliassime (CAN)/Hurkacz (POL)-Arneodo (MON)/Nys (MON) (WC) – Dopo ragionevole riposo

Krawietz (GER)/Tecau (ROU) (8)-P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE) (WC) – Dal 4-5 TSI/TSI, servizio KRA/TEC, dopo ragionevole riposo

CAMPO 13

Melo (BRA)/Rojer (NED)-Ram (USA)/Salisbury (GBR) (5)

de Minaur (AUS)/Peers (AUS)-Klaasen (RSA)/McLachlan (JAP)

Mannarino (FRA)/Paire (FRA)-Koolhof (NED)/Kubot (POL) (6) – Dopo ragionevole riposo

Gille (BEL)/Vliegen (BEL)-Evans (GBR)/Skupski (GBR) – Dopo ragionevole riposo

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 251

DIRETTA STREAMING – Sky Go

