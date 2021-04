Il tabellone del Masters1000 di Montecarlo è stato disegnato in tutta la sua interezza. Il torneo del Principato, primo grande appuntamento della stagione sul rosso che si concluderà con il Roland Garros, è pronto a regalarci grandi emozioni. Con la wild card affidata a Lorenzo Musetti ci sono ben cinque italiani (esclusi quelli che partiranno dalle qualificazioni) ai nastri di partenza. Dopo la finale a Miami, Jannik Sinner cerca conferme sulla terra, superficie su cui ha giocato soltanto 17 dei suoi 70 match totali con le vette raggiunte a Parigi lo scorso anno, ma non sarà per nulla facile visto il cammino a lui riservato.

Il debutto dell’azzurro non è sicuramente dei più facili. L’urna gli ha riservato lo spagnolo Alberto Ramos-Vinolas, giocatore entrato nella parabola discendente della sua carriera ma che ha sempre ottimamente figurato sulla terra. Non è un caso che il 33enne vanti otto finali sulla superficie (le vittorie a Bastad nel 2016 e a Gstaad nel 2018), tra cui una proprio a Montecarlo nel 2017, quando venne spazzato via da Rafa Nadal. Un po’ di stanchezza potrebbe influire sul fisico dell’iberico, questa mattina impegnato nella semifinale di Marbella contro Pablo Carreno Busta.

Se Sinner dovesse superare questo già insidioso scoglio, andrebbe ad affrontare nientemeno che Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo è al rientro in campo dopo il trionfo dell’Australian Open, giocato dal terzo turno con uno strappo addominale. Dopo quaranta giorni di pausa, il serbo torna alle competizioni dove ha trionfato due volte, nel 2013 e nel 2015, e dove ha disputato altre due finali nel 2009 e nel 2012. Per Jannik sarà, nel caso, un gran bel banco di prova da affrontare. Lo stesso si potrebbe dire per il suo illustre avversario, che potrebbe testare le sue condizioni con un tennista in enorme ascesa.

In caso di grande impresa contro il numero 1 del mondo, agli ottavi di finale potrebbe materializzarsi il fantasma di Hubert Hurkacz, numero 13 del seeding e vincitore nell’ultimo atto di Miami. Se dobbiamo essere sinceri, pensare al terzo turno di questo torneo sembra davvero utopico. Ma sappiamo bene che il tennis è uno sport che sa stupire, e Jannik Sinner ha saputo già farlo in passato.

Foto: LaPresse