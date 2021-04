LIVE Sinner-Gerasimov, ATP Barcellona in DIRETTA: quinto match dalle ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Egor Gerasimov, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona.

Il talento altoatesino, dopo aver perso al secondo turno a Montecarlo per mano di Novak Djokovic, arriva in Catalogna da testa di serie numero 11 in un tabellone ricco di nomi illustri. L’azzurro è entrato da ieri nei primi venti giocatori del ranking mondiale e vorrà bagnare questo traguardo regalandosi l’accesso agli ottavi di finale. Dal Masters 1000 del Principato, Sinner è comunque uscito positivamente: la vittoria convincente contro Ramos-Vinolas, specialista del rosso, fa ben sperare in quanto ad un’attitudine già ritrovata sulla terra battuta.

Di fronte ci sarà Egor Gerasimov, attualmente numero 77 delle classifiche mondiali. Il giocatore di Minsk ha battuto al primo turno un Jo-Wilfred Tsonga al rientro in maniera relativamente agevole ed ha passato un turno in quel di Cagliari sconfiggendo Guido Pella. In generale, il 28enne bielorusso non è uno specialista della terra battuta e non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile da oltrepassare per Sinner.

Non si registrano precedenti fra i due giocatori. Il vincente di questa sfida se la vedrà contro uno fra Roberto Bautista Agut e Pablo Andujar che si renderanno protagonisti di un derby tutto in salsa iberica. In caso di successo del 33enne di Castellon de la Plana, per Sinner si tratterebbe della terza sfida in poco più di un mese contro il numero 11 del mondo.

In caso di successo odierno, Jannik Sinner non guadagnerebbe posizioni nel ranking ATP, ma si avvicinerebbe ulteriormente alla 18ma piazza del canadese Milos Raonic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona fra Jannik Sinner e Egor Gerasimov. La partita è programmata come quinta ed ultima sulla Pista Rafa Nadal, il campo centrale del torneo catalano, dunque si giocherà nel tardo pomeriggio. Noi vi aggiorneremo nel corso della giornata per comunicarvi l’orario dell’inizio della partita.

Foto: LaPresse