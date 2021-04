Musetti-Auger-Aliassime, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano scenderà in campo mercoledì 21 aprile, alle ore 11.00, per fronteggiare l’ostico canadese. Si tratta di un test estremamente importante per il 19enne toscano, il quale sarà atteso dall’attuale numero 20 del ranking ATP. Il nostro portacolori è stato capace di eliminare il veterano Feliciano Lopez all’esordio sulla terra rossa catalana e ora cercherà una nuova magia contro il 20enne, il quale ha usufruito di un bye al primo turno.

Lorenzo Musetti partirà sfavorito, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela contro il solido nordamericano, già capace in carriera di raggiungere gli ottavi di finale agli US Open e agli Australian Open. L’azzurro sogna il colpaccio e la qualificazione agli ottavi di finale, dove lo attenderebbe il vincente del confronto tra Shapovalov e Chardy. Il match dell’attuale numero 87 al mondo aprirà il programma di giornata in terra iberica, dunque si inizierà a giocare alle ore 11.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Musetti- Felix Auger-Aliassime, secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-FELIX AUGER-ALIASSIME: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

11.00 Lorenzo Musetti vs Felix Auger-Aliassime

MUSETTI-FELIX AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse