LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: caccia ai quarti di finale contro l’idolo locale

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò.

Il giovane azzurro quest’anno ha già incontrato ben due volte il temibile tedesco, la prima in occasione dell’ultimo atto di Buenos Aires quando con due tie break Darderi si assicurò il primo titolo stagionale, poi all’esordio dell’italo argentino nel torneo del Foro Italico, terminato in semifinale. Oggi vuole issarsi nell’ennesimo quarto di finale stagionale a livello ATP che sarebbe importantissimo su più fronti.

In classifica Darderi con una vittoria accumula altri 50 punti, che lo metterebbero provvisoriamente al sicuro dall’attacco di Ruud, che dovrebbe sostanzialmente vincere il torneo di Ginevra per superare l’azzurro. Si fa interessante anche la questione race, perché il tennista nostrano al momento è decimo ma vincendo oggi si porterebbe a -50 da Djokovic, con Shelton e De Minaur che sono impegnati altresì ad Amburgo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, si gioca come 4° match (NB 18) dalle 11 dopo Aliassime-Kovacevic, Humbert-Khachanov, De Minaur-Davidovich. Vi aspettiamo