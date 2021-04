Berrettini-Cecchinato, ATP Belgrado: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini e Marco Cecchinato daranno vita a un bel derby italiano nel secondo turno del torneo ATP 250 di Belgrado. I due azzurri scenderanno in campo mercoledì 21 aprile sulla terra rossa della capitale serba. Il confronto tra il numero 10 al mondo e il numero 94 del ranking ATP mette in palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Krajnovic-Milojevic.

I due giocatori si affronteranno durante il pomeriggio, la loro partita sarà la terza sul Campo Centrale. Il programma si aprirà alle ore 12.00 con Rinderknech-Kecmanovic, poi a seguire il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) incrocerà il sudcoreano Sonwoo Kwon. Al termine di questi due match andrà in scena Cecchinato-Berrettini, probabilmente verso le 16.00 ma naturalmente dipenderà dalla durata delle sfide precedenti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Berrettini-Cecchinato, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-CECCHINATO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

Terzo incontro dalle ore 12.00: Matteo Berrettini vs Marco Cecchinato

In precedenza, sullo stesso campo (dalle ore 12.00): Rinderknech vs Kecmanovic, Djokovic vs Sonwoo Kwon

BERRETTINI-CECCHINATO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse