Sinner-Gerasimov, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming in simulcast

Jannik Sinner è pronto per l’esordio nel torneo ATP 500 di Barcellona (Spagna). Sulla terra rossa catalana il nostro portacolori se la dovrà vedere contro il bielorusso Egor Gerasimov che oggi ha avuto la meglio del francese Joe Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-5, 6-1. Un secondo turno non impossibile per il tennista che a Montecarlo è stato eliminato da Novak Djokovic, che potrebbe aprirgli la strada verso il vincente del derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut e Pablo Andujar.

Il match che vedrà impegnato Jannik Sinner andrà in scena sulla “Pista Rafa Nadal” e sarà l’ultima partita del programma e non dovrebbe giocarsi prima delle ore 16.30-17.00.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – L’esordio di Sinner nel torneo di Barcellona si potrà seguire su Sky Sport (per mezzo del canale Sky Sport 1, 201) e su Supertennis (canale 224 di Sky e 64 del dgt). In streaming sarà disponibile su SkyGo e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2021

Martedì 20 aprile

Non prima delle ore 16.30 Jannik Sinner vs Egor Gerasimov

Foto: Lapresse