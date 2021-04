Jannik Sinner, ottavi ATP 500 Barcellona: prossimo avversario, precedenti, programma

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona grazie alla schiacciante vittoria contro il bielorusso Egor Gerasimov. Il giovane tennista italiano si è reso protagonista di un bellissimo successo per 6-3, 6-2 e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne, attuale numero 19 del ranking ATP, scenderà in campo giovedì 22 aprile per disputare il match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

L’altoatesino, testa di serie numero 11 del tabellone, incrocerà così la racchetta contro un rivale estremamente ostico e dall’indubbio talento, attuale numero 11 al mondo e settima testa di serie del seeding. In palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare probabilmente contro il russo Andrey Rublev. Ci sono due precedenti tra Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut, entrambi in favore dell’italiano. L’ultimo risale a poche settimane fa, alla semifinale del Masters 1000 di Miami conquistata in rimonta per 5-7, 6-4, 6-4. A marzo, invece, l’ottavo di finale a Dubai vinto per 6-4, 3-6, 7-5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV oltre che su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-BAUTISTA AGUT: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 22 APRILE:

Orario da definire Jannik Sinner vs Roberto Bautista-Agut

SINNER-BAUTISTA AGUT: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PRECEDENTI SINNER-BAUTISTA AGUT

Foto: Lapresse