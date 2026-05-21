LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia di una nuova semifinale!

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello scontro di quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI opposto all’australiano Alex DE MINAUR.

Torna in campo l’italo argentino per un match che vale tantissimo. Vincere la sfida al top 10 australiano non vorrebbe dire solamente semifinale in Germania, in caso di vittoria sorpasserebbe nella classifica race addirittura tre tennisti: De Minaur, Djokovic e Ruud e si porterebbe 7°!. Il norvegese ovviamente può difendersi vincendo a Ginevra, mentre l’eliminato Shelton sarebbe lontano appena 100 punti davanti a Darderi in caso di vittoria.

Reduce dalla pesante sconfitta al 2° turno degli Internazionali d’Italia per mano di Matteo Arnaldi, l’australiano torna a giocare in Germania per racimolare qualche punto in vista del secondo Slam della stagione, quello meno congeniale. All’esordio ha avuto la meglio di un coriaceo Davidovich Fokina non senza faticare, l’iberico lo ha infatti trascinato al set decisivo e si è arreso dopo quasi 3 ore di match.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di fronte Luciano DARDERI ad Alex DE MINAUR, match che si giocherà come 4° dalle 12.00 dopo Buse-Humbert, Altmaier-Paul e Kovacevic-Carabelli. La sfida dell’azzurro non inizierà prima delle 18.00. Vi aspettiamo!