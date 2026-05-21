Sorteggio Roland Garros 2026 oggi: orario, streaming, possibili avversari di Sinner turno per turno

Oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14.00, in diretta streaming sul canale YouTube del Roland Garros, ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali di singolare del Rolanda Garros 2026 di tennis: nel main draw maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà la prima testa di serie.

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

Jannik Sinner, dunque, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, inoltre, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert, infine non incontrerà teste di serie nel secondo e nel primo turno.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 21 maggio

Ore 14.00: sorteggio tabelloni Roland Garros 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube Roland Garros.