ATP Barcellona 2021: Nishikori rimonta Pella, Gerasimov e Zapata Miralles sfideranno Sinner e Fognini. Gaio ok, fuori Caruso

Si è conclusa pochi minuti fa la giornata d’apertura del torneo ATP 500 di Barcellona, giunto ormai alla sua edizione numero 68 e in attesa di veder esordire i grossi calibri, tra i quali ci sono Fabio Fognini e Jannik Sinner. Quest’ultimo esordirà domani contro il bielorusso Egor Gerasimov, che sconfigge per 7-5 6-1 il francese Jo-Wilfried Tsonga, un risultato che sarebbe stato sorprendente alcuni anni fa, ma che di questi tempi lo è assai meno. Per il ligure, invece, debutto mercoledì con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, che nel match tra qualificati con il russo Andrey Kuznetsov si impone con il punteggio di 6-7(4) 7-5 6-1 senza mai realmente rischiare il ko.

Per un azzurro, Salvatore Caruso, costretto a salutare al cospetto di un gran Cameron Norrie, ce n’è un altro, Federico Gaio, che da quattro anni non vinceva a livello ATP e che, dopo aver regolato Benoit Paire, si regalerà il russo Andrey Rublev, recentissimo finalista a Montecarlo. Il tutto in attesa, domani, sia di Sinner che, prima ancora, di Lorenzo Musetti, protagonista forse del primo turno più d’attacco di tutti, quello con Feliciano Lopez: tra il toscano e l’iberico ci sono vent’anni di differenza.

Tra i risultati degni di rilievo, c’è la rimonta del giapponese Kei Nishikori sull’argentino Guido Pella: 4-6 7-6(4) 6-2, rientrando due volte dallo svantaggio di un break nel secondo set e strappando il servizio a zero sul 5-6 prima di imporsi. Sfiderà il cileno Cristian Garin, ma il suo obiettivo sarebbe quello di arrivare alla sfida con l’uomo cui è intitolato il Centrale: Rafael Nadal. Il primo avversario dell’11 volte vincitore sarà il bielorusso Ilya Ivashka (vincitore di un altro scontro tra provenienti dalle qualificazioni con l’olandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-1).

Buone soddisfazioni per i tre spagnoli impegnati oggi: Pablo Andujar, vincitore sul francese Gilles Simon per 6-1 3-6 6-3, Jaume Munar (wild card), autore di un 6-3 7-5 sul brasiliano Thiago Monteiro, e il citato Zapata Miralles.

ATP 500 BARCELLONA: I RISULTATI DI OGGI

PISTA RAFA NADAL

Andujar (ESP)-Simon (FRA) 6-1 3-6 6-3

Gerasimov (BLR)-Tsonga (FRA) 7-5 6-1

Nishikori (JPN)-Pella (ARG) 4-6 7-6(4) 6-2

Munar (ESP) (WC)-Monteiro (BRA) 6-3 7-5

PISTA MANOLO SANTANA

Chardy (FRA)-Basilashvili (GEO) 6-4 3-6 6-3

Zapata Miralles (ESP) (Q)-Kuznetsov (RUS) (Q) 6-7(4) 7-5 6-1

Gaio (ITA) (LL)-Paire (FRA) 7-5 6-3

Ivashka (BLR) (Q)-Griekspoor (NED) (Q) 6-3 6-1

PISTA 2

Herbert (FRA)-Nagal (IND) (Q) 7-5 6-0

Norrie (GBR)-Caruso (ITA) 6-1 6-2

Foto: LaPresse