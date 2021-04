Lorenzo Musetti, secondo turno ATP 500 Barcellona: prossimo avversario, precedenti, programma

Lorenzo Musetti si è qualificato al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona grazie alla schiacciante vittoria contro lo spagnolo Feliciano Lopez. Il giovane tennista italiano si è reso protagonista di un bellissimo successo contro il veterano iberico, si è imposto con un netto 6-3, 6-4 e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne, salito virtualmente all’83mo nel ranking ATP, scenderà in campo domani (mercoledì 21 aprile) per disputare il suo match di secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il 19enne azzurro, che sta beneficiando di una wild card, incrocerà così la racchetta contro un rivale estremamente ostico e dall’indubbio talento, attuale numero 20 al mondo. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare poi contro il vincente della contesa tra Shapovalov e Chardy. Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, ma va ricordato che il 20enne nordamericano ha già raggiunto gli ottavi agli Australian Open e agli US Open, oltre ad aver disputato ben sette finali nel massimo circuito (senza mai vincenre una).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Lorenzo Musetti-Felix Auger-Aliassime, secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV oltre che su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-FELIX AUGER-ALIASSIME: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 21 APRILE:

Orario da definire Lorenzo Musetti vs Felix Auger-Aliassime

MUSETTI-FELIX AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PRECEDENTI MUSETTI-FELIX AUGER-ALIASSIME

Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events