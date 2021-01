CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel – Programma e tv del fine settimana – La cronaca della seconda prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. I protagonisti del Circo Bianco dalle ore 11.30 danno il via al fine settimana dell’Hahnenkamm che si presenta quanto mai fitto. Dopo la gara di oggi, infatti, (che vale come recupero di quella di Wengen) domani, sabato 23 gennaio, toccherà alla seconda discesa, mentre domenica si chiuderà con il supergigante.

Le due sessioni di allenamento hanno visto lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e l’austriaco Vincent Kriechmayr primeggiare, con gli italiani che hanno compiuto passi in avanti importanti nel corso della prova numero 2. Matteo Marsaglia, infatti, si è piazzato al secondo posto, mentre Dominik Paris ha chiuso al quarto posto. L’altoatesino ha messo in mostra segnali positivi e non vede l’ora di tornare protagonista sulla Streif, dove ha vinto in 4 occasioni, tre delle quali in discesa. Per il fuoriclasse italiano è la grande occasione per dimostrare di essere tornato ai suoi livelli dopo il lungo infortunio di un anno fa. Gli altri azzurri al via saranno: Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Si farà sentire, invece, l’assenza di Aleksander Aamodt Kilde. Il detentore della Sfera di Cristallo, infatti, si è infortunato in allenamento e sarà costretto a non poter difendere il suo titolo in questo finale di stagione.

La prima discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo unico della Streif.

Foto: Lapresse