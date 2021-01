Uno dei momenti più attesi dell’intera stagione è ormai alle porte per tutti gli appassionati di sci alpino, che si apprestano a seguire nel weekend tre gare veloci di Coppa del Mondo maschile sulla spettacolare pista di Kitzbuhel, in Austria. Quest’anno la mitica Streif ospiterà addirittura due discese libere (recuperando la gara cancellata a Wengen) ed un supergigante, perciò si profila uno dei fine settimana più intensi e spettacolari del 2021 per quanto riguarda le discipline della neve.

L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con i seguenti atleti, convocati per la settimana di gare in programma sul tracciato austriaco: Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Fari puntati soprattutto su Paris, capace di trionfare in passato a Kitzbuhel per ben tre volte in discesa (2013, 2017 e 2019) ed in un’occasione anche in super-g (2015). Il 31enne nativo di Merano non ha potuto gareggiare nella passata edizione dell’Hahnenkamm, a causa di un grave infortunio rimediato in allenamento proprio a ridosso dell’appuntamento di Kitzbuhel, ma il suo obiettivo è quello di tornare a vincere ad oltre dodici mesi di distanza dall’ultima affermazione in Coppa del Mondo (datata 28 dicembre 2019 a Bormio).

Foto: Lapresse