Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault rafforza la leadership, distanti gli azzurri

E’ andato in archivio lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 e la vittoria è stata ad appannaggio dello scandinavo Sebastian Foss-Solevaag, che ha preceduto l’austriaco Marco Schwarz e una grande Alexis Pinturault. Il migliore della truppa italiana è stato Manfred Moelgg 13°, mentre purtroppo va annotata la quarta inforcata consecutiva di Alex Vinatzer, in un momento di difficoltà tra i pali stretti.

Con questi risultati la classifica generale di CdM sorride sempre di più a Pinturault in testa con 778 punti, contro i 560 del norvegese Alekander Aamodt Kilde, che come è noto ha chiuso in anticipo la propria stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Pertanto, il primo degli inseguitori è lo svizzero Marco Odermatt (501). In questo senso, il transalpino ha davvero un contesto a lui favorevole. Decisamente indietro gli azzurri, con Dominik Paris il migliore in 34ma posizione (142).

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. PINTURAULT Alexis FRA 778

2. KILDE Aleksander Aamodt NOR 560

3. ODERMATT Marco SUI 501

4. SCHWARZ Marco AUT 466

5. ZUBCIC Filip CRO 462

6. MEILLARD Loic SUI 428

7. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 420

8. FELLER Manuel AUT 348

9. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 308

10. CAVIEZEL Mauro SUI 307

34. PARIS Dominik ITA 142

Foto: Lapresse