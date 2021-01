Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel 2021: programma, orari, tv. SuperG, discesa e slalom sulla mitica Streif!

Arriva la Streif! La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si trasferisce a Kitzbuehel in uno dei templi della velocità, per una tre giorni su una delle piste più iconiche di tutto il Circo Bianco. In programma due discese (una delle quali è il recupero di quella di Wengen) ed un superG. Tre gare per entrare nella leggenda, con l’Italia che punta soprattutto su Dominik Paris che ha già saputo in passato trionfare sulle nevi austriache. Grandi avversari dell’altoatesino i padroni di casa dell’Austria e gli svizzeri, mentre non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde, che ha terminato la stagione in anticipo per un infortunio al ginocchio.

Di seguito il programma delle gare di Kitzbuehel, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE KITZBUEHEL 2021: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

VENERDI 22 GENNAIO

ore 11.30 Discesa maschile

SABATO 23 GENNAIO

ore 11.30 Discesa maschile

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 10.20 SuperG maschile

GARE KITZBUEHEL 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

