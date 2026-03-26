Sci alpino, la classifica dei guadagni 2026: Sofia Goggia in top-5! Tutte le cifre degli italiani in Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino, terminata ieri pomeriggio con le ultime gare nel comprensorio di Lillehammer. Gli atleti ricevono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio.

La fuoriclasse statunitense ha concluso la sua annata agonistica con 615.167 euro, portando a casa la Sfera di Cristallo generale e quella di slalom. L’americana si è meritata la somma soprattutto grazie alla serie di vittorie conseguite tra i pali stretti, proprio quelle che le hanno permesso di contenere la polivalenza della tedesca Emma Aicher nella lotta verso il sesto trofeo assoluto della propria carriera. Ricordiamo che il primo posto nel Prize Money Ranking non assegna ulteriori bonus economici.

Aicher ha chiuso in seconda posizione con 387.265 euro, davanti all’austriaca Julia Scheib (340.942 euro) e alla svizzera Camille Rast (320.101), mentre Sofia Goggia è ottima quinta con 295.602 euro, a corollario di tre vittorie stagionali e della conquista della Coppa del Mondo di superG. Laura Pirovano ha chiuso al settimo posto con 236.179 euro, frutto di tre successi parziali che le hanno garantito la Sfera di Cristallo di discesa libera.

Lo svizzero Marco Odermatt, invece, ha portato a casa la Coppa del Mondo generale maschile per la quinta volta consecutiva e il suo conto in banca si è arricchito di 741.254 euro, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (359.264 euro) e il connazionale Loic Meillard (317.325 euro) occupano il podio maschile della graduatoria. Il migliore italiano è Giovanni Franzoni, sesto con 254.525 euro (splendidi i successi nella discesa di Kitzbuehel e nel superG di Wengen), mentre Dominik Paris è ottavo con 221.440 euro (ha ritoccato il bottino con la doppietta a Kvitfjell). Di seguito le classifiche dei guadagni della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

CLASSIFICA FEMMINILE (TOP-5+ITALIANE, almeno 10.000 euro guadagnati)

1. Mikaela Shiffrin (USA) 615.617 euro

2. Emma Aicher (Germania) 387.265 euro

3. Julia Scheib (Austria) 340.942 euro

4. Camille Rast (Svizzera) 320.101 euro

5. Sofia Goggia (Italia) 295.602 euro

7. Laura Pirovano (Italia) 236.179 euro

19. Elena Curtoni (Italia) 95.594 euro

22. Nicol Delago (Italia) 81.102 euro

29. Lara Della Mea (Italia) 52.438 euro

38. Asja Zenere (Italia) 32.097 euro

42. Roberta Melesi (Italia) 27.121 euro

58. Federica Brignone (Italia) 15.015 euro

60. Nadia Delago (Italia) 14.435 euro

CLASSIFICA MASCHILE (TOP-5+ITALIANI, almeno 10.000 euro guadagnati)

1. Marco Odermatt (Svizzera) 741.254 euro

2. Lucas Braathen (Brasile) 359.264 euro

3. Loic Meillard (Svizzera) 317.325 euro

4. Atle Lie McGrath (Norvegia) 306.019 euro

5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 278.922 euro

6. Giovanni Franzoni (Italia) 254.526 euro

8. Dominik Paris (Italia) 221.440 euro

21. Alex Vinatzer (Italia) 76.505 euro

25. Florian Schieder (Italia) 58.949 euro

26. Mattia Casse (Italia) 58.694 euro

40. Christof Innerhofer (Italia) 35.452 euro

49. Benjamin Jacques Alliod (Italia) 25.299 euro

56. Tommaso Sala (Italia) 21.618 euro

72. Guglielmo Bosca (Italia) 15.016 euro