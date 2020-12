LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris risale ed è 6°! Bene Zazzi e Schieder

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.40: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, neve permettendo, per il SuperG. Buona domenica!

13.37: seconda prova e secondo successo dello statunitense Cochran-Siegle davanti a Kriechmayr e a Brice. Sesta piazza per l’azzurro Paris, che cresce di tono. Buone prove per Innerhofer, Zazzi e Schieger

13.35: Ancora bravissimo l’azzurro Zazzi che chiude la sua prova a 1”93 dalla testa: è 18mo, prestazione in linea con quella di ieri

13.33: Bella prestazione di Schieder che riesce a chiude a 2”12 dalla testa: è 20mo

13.17: Ripartita la prova

13.03: Uscita di scena per lo sloveno Kosi, gara interrotta

13.00: Bella prova dello svedese Monsen che si inserisce in ottava posizione a 1″36 da Cochran-Siegle

12.51: bene anche l’austriaco Neumayer che si inserisce al decimo posto con 1″65 di ritardo

12.50: Arriva l’exploit del francese Brice Roger che si inserisce addirittura al terzo posto con 35 centesimi di ritardo

12.47: Ritardo pesante per l’azzurro Cazzaniga che accumula 4″43 e si inserisce al 35mo posto

12.42: Lo svizzero Rogentin si conferma uno dei grandi prospetti dello sci mondiale e si inserisce in ottava posizione a 1″50 da Cochran-Siegle

12.41: Il tedesco Schmid chiude con un ritardo di 4″60, non parte Tonetti

12.40: Ritardo di 3″42 per lo svizzero Weber

12.39: Bella prova di Marsaglia che frena nel finale, quando era in ritardo di 1″40 e chiude con un ritardo di 4″60, 28mo

12.37: Buzzi scende al traguardo, tocca a Marsaglia

12.30: Uscita per Buzzi, prova interrotta.

12.28: Lo svizzero Roulin sopravanza proprio Pinturault ed è 21mo a 2″88 dalla testa. Partito Buzzi

12.27: Scende in pista oggi Alexis Pinturault che aveva saltato la prova di ieri e accumula però un ritardo di 3″10, è 21mo

12.25: Bravo lo svizzero Odermatt che oggi disputa una prova all’altezza delle aspettative e chiude decimo a 1″76 da Cochran-Siegle

12.24: Ripartita la prova

12.14: Piccolo break, si riparte fra poco. Ci saranno 4 azzurri nei prossimi 13

12.13: Si ferma l’austriaco Ferstl che taglia il traguardo con un ritardo superiore al minuto

12.11: prova negativa del norvegese Sejersted che chiude a 4″95 dalla testa

12.10: L’austriaco Reichelt chiude la sua prova a 3″77 dalla testa, 22mo

12.08: prova sufficiente per il francese Theaux che chiude 14mo a 2″18 dalla vetta della classifica

12.06: In gran forma anche lo statunitense Goldberg che non ripete alla lettera la prova di ieri, fa un po’ peggio ma è comunque settimo a 1″39 dal compagno di nazionale

12.05: Ancora una bella prova del francese Bailet che si conferma competitivo in questo contesto riuscendo a fare meglio di Paris e conquistando la quarta posizione provvisoria a 1″06 da Cochran-Siegle

12.04: Resta lontano dai primi il francese Raffort che chiude la sua prova a 3″38 dallo statunitense e si inserisce in 18ma posizione

12.02: Prova poco consistente del tedesco Schwaiger che chiude 19mo a 4″57 dalla vetta

12.01: Scala di un’altra posizione Innerhofer con il tedesco Sander che fa meglio di ieri e si piazza in ottava posizione a 1″78 da Cochran-Siegle

12.00: Buona prova dell’austriaco Franz che chiude settimo, proprio davanti ad Innerhofer con un ritardo di 1″69

11.59: Ancora una prova convincente e solida dell’austriaco Mayer che si inserisce al terzo posto scavalcando Paris: per lui solo 36 centesimi di ritardo da Cochran-Siegle. I protagonisti di ieri si confermano su altissimi livelli

11.57: L’austriaco Baumann si inserisce al decimo posto con un ritardo di 2″38 da Cochran-Siegle. Lo sloveno Cater non parte

11.56: Lo statunitense Ganong chiude la sua prova a 2″80 dal compagno di squadra ed è 12mo

11.55: Jansrud non parte come ieri, in pista lo statunitense Ganong

11.53: Nove decimi rifilati a Kriechmayr dal penultimo intermedio al traguardo: E’ ancora lui il migliore in prova, al momento, lo statunitense Cochran-Siegle che aveva vinto la prova di ieri e oggi ha un vantaggio di 30 centesimi sull’austriaco

11.52: Si ferma lo svizzero Hintermann. Nessuna conseguenza. Ora Cochran-Siegle

11.51: E’ SECONDO DOMINIK PARIS!!! Una prova totalmente diversa da quella di ieri dove l’azzurro aveva studiato la situazione. Oggi piede sull’acceleratore anche se nel finale, come Innerhofer, ha perso rispetto a Kriechmayr chiudendo a 90 centesimi dall’austriaco

11.50: 25 centesimi di ritardo all’intermedio. Paris c’è

11.49: Perde tanto nel finale l’azzurro Innerhofer che conclude la sua prova al quarto posto a 1″60 da Kriechmayr che nel finale non era stato impeccabile. Buona comunque la prova dell’azzurro. Ora Paris

11.48: 66 centesimi di ritardo per Innerhofer all’intermedio

11.48: Lo svizzero Janka chiude la sua prova con un ritardo di 3″56 ed è nono. Ora Innerhofer

11.46: Prova tutt’altro che straordinaria dello statunitense Bennett che chiude con un ritardo di 3″04 e si inserisce in nona posizione

11.45: Non sembra trovare il feeling giusto con la pista lo svizzero Beat Feuz, detentore della coppa di specialità, che chiude quinto a 1″67 da Kriechmayr

11.44: Semplice ricognizione per l’austriaco Striedinger che si ferma e chiude ultimo con un ritardo di 14″02

11.43: Bella prova dello svizzero Caviezel che nel finale recupera terreno rispetto a Kriechmayr e chiude secondo a 98 centesimi

11.41: Una frenata subito dopo l’intermedio centrale costa cara allo svizzero Kryenbuehl che, dopo una buona prima parte di gara, chiude sesto, ultimo a 2″43 dalla vetta

11.39: Non si nasconde stavolta l’austriaco Kriechmayr che è in gran forma e lo dimostra in questa seconda prova volando al comando con un vantaggio enorme: 1″38 su Kilde. Da segnalare che l’austriaco ha lasciato mezzo secondo dall’ultimo intermedio al traguardo

11.37: Non riesce a ripetere la bella prova di ieri il francese Allegre che si inserisce al quarto e ultimo posto a 98 centesimi da Kilde. Bene in alto, meno bene nella parte finale dove il norvegese ha fatto la differenza

11.35: prova ad elastico del norvegese Kilde, detentore della Coppa del Mondo che parte forte, subisce un ritardo di 7 decimi all’intermedio centrale e compie un piccolo capolavoro di linea nel finale rifilando 9 decimi a Muzaton e andando al comando con 15 centesimi di ritardo

11.34: perde qualcosa nella parte finale, soprattutto prima dell’ultimo intermedio, il francese Muzaton che riesce comunque a chiudere davanti con 54 centesimi di vantaggio sul compagno Clarey

11.33: Il francese Muzaton ha 77 centesimi di vantaggio all’intermedio

11.32: Pista apparentemente leggermente più veloce di ieri: 2’00″75 il tempo di Clarey che diventa il primo crono di riferimento

11.29: Partito Clarey

11.27: Tra èpochi minuti il primo a prendere il via in questa seconda prova cronometrata sarà il francese Clarey

11.24: Fa molto freddo a Bormio: -7 gradi in partenza ma c’è il sole. Purtroppo, invece, domani è prevista neve e il SuperG è in forte dubbio

11.20: Questi i pettorali degli altri protagonisti della prima prova: Clarey 1, Kilde 3, Allegre 4, Feuz 9, Cochran-Siegle 15, Mayer 19, Goldberg 26, Rogentin 38

11.16: I pettorali degli azzurri al via in questa seconda prova: Innerhofer 12, Paris 13, Buzzi 34, Marsaglia 35, Tonetti 40, Cazzaniga 43, Schieder 66, Zazzi 65

11.11: Sono sette gli azzurri al via in questa seconda prova, 67 gli atleti al via

11.08: All’appello in casa azzurra mancherà Guglielmo Bosca che ha subito un trauma contusivo del ginocchio destro nella caduta di ieri nella prima prova. Qui i dettagli delle condizioni fisiche di Bosca

11.05: Soprattutto Dominik Paris, nella pista che lo ha visto trionfare per ben sei volte, cerca il giusto impulso per una buona seconda parte della stagione. L’altoatesino arriva da un serio infortunio e non ha ancora raggiunto il top della forma, ieri è rimasto nelle retrovie ma l’impressione è che non sia così lontano dai primi, soprattutto in questo contesto

11.02: Gli azzurri hanno bisogno di una iniezione di fiducia dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese e una prima prova solo discreta ma non esaltante

11.00: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda prova della discesa libera di Bormio che si disputerà, secondo il nuovo programma, martedì 29 dicembre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Dopo il test di ieri, si torna in pista anche oggi sulla pista Stelvio nella località valtellinese e gli atleti avranno la possibilità di studiare le linee in vista della discesa libera di martedì (è stata invertita col superG rispetto al programma originario, visto che le previsioni meteo non sono confortanti per lunedì 28 dicembre). Staremo a vedere quello che questa prova ci darà e quale sarà il responso in vista delle gare vere e proprie.

L’Italia si affida soprattutto a Dominik Paris, ieri rimasto nelle retrovie e oggi desideroso di dire la sua su un tracciato che ama. Si punta tantissimo anche su Christof Innerhofer, soddisfatto della prima prova (ieri decimo) proprio come Matteo Marsaglia (12mo). Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle ha firmato il miglior tempo davanti al norvegese Aleksander Kilde e all’austriaco Matthias Mayer. Da tenere in forte considerazione anche gli svizzeri Mauro Caviezel e Beat Feuz, l’austriaco Vincent Kriechmayr.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi niente. Si inizia alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

