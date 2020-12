Dominik Paris si è distinto nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’altoatesino ha concluso in sesta posizione, attardato di 1.20 dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Prestazione confortante da parte dell’azzurro, il quale ha già vinto per ben sei volte in carriera sulla mitica pista Stelvio nella località valtellinese (cinque in discesa, una in superG). Il 31enne ha studiato bene le linee e ha preso un po’ di fiducia in vista della gara, al momento programmata per martedì 29 dicembre (nella notte è però annunciata una nevicata di 30 centimetri, che potrebbe portare così allo slittamento di un giorno delle due gare previste in questa località).

Dominik Paris sta pian piano ritrovando la giusta confidenza dopo l’infortunio e la speranza è che possa già dire la sua nell’amata Bormio. Lo sciatore ha analizzato la sua prova cronometrata ai microfoni della Fisi: “La neve è cambiata un po’, è diventata più lucida. Sembra che sbatta di più, che è più tosta. Oggi è stato faticoso. Ho provato a prendere un po’ di misura e un po’ di fiducia in più, devo ancora trovare un po’ di fiducia per mollare giù a tutta“.

Il nostro portacolori ha poi chiuso in questo modo: “Non è facile tornare su questa pista. Non sono riuscito a trovare prima la forma e tutta la fiducia, dunque è ancora più difficile”. Domani è previsto il superG, martedì toccherà alla discesa. Sempre che il maltempo non costringa a una modifica del programma.

Foto: Lapresse