Sci alpino, startlist SuperG Bormio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Lunedì 29 dicembre (ore 11.30) andrà in scena il SuperG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica pista Stelvio si disputa la prima gara delle due in programma in questo fine anno solare (martedì è prevista la discesa libera), ma attenzione perché nella notte è annunciata una fitta nevicata di circa 30 centimetri e naturalmente il maltempo potrebbe costringere gli organizzatori a rivoluzionare il programma.

Si spera che lo spettacolo possa andare regolarmente in scena e ne vedremo sicuramente delle belle, con tanti uomini in grado di lottare per la vittoria. L’Italia si affida in particolar modo a Dominik Paris, già capace di vincere sei volte su questa pista (cinque in discesa, una in superG) e desideroso di fare saltare il banco dopo l’infortunio subito a inizio 2020. L’altoatesino, sesto nella seconda prova cronometrata, spera nel grande colpaccio. Attenzione anche a Christof Innerhofer, il quale è apparso estremamente fiducioso. Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle ha siglato il miglior tempo in entrambe le prove.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming del SuperG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST SUPERG BORMIO: I PETTORALI DI PARTENZA

1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

2 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

14 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

17 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

18 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

19 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

21 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

23 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

25 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

29 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

30 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon

33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

34 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

36 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

37 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

42 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

43 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

49 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

52 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

53 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

SUPERG BORMIO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 28 DICEMBRE:

11.30 SuperG maschile a Bormio

SUPERG BORMIO: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse