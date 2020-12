LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Dopo il test di ieri, si torna in pista anche oggi sulla pista Stelvio nella località valtellinese e gli atleti avranno la possibilità di studiare le linee in vista della discesa libera di martedì (è stata invertita col superG rispetto al programma originario, visto che le previsioni meteo non sono confortanti per lunedì 28 dicembre). Staremo a vedere quello che questa prova ci darà e quale sarà il responso in vista delle gare vere e proprie.

L’Italia si affida soprattutto a Dominik Paris, ieri rimasto nelle retrovie e oggi desideroso di dire la sua su un tracciato che ama. Si punta tantissimo anche su Christof Innerhofer, soddisfatto della prima prova (ieri decimo) proprio come Matteo Marsaglia (12mo). Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle ha firmato il miglior tempo davanti al norvegese Aleksander Kilde e all’austriaco Matthias Mayer. Da tenere in forte considerazione anche gli svizzeri Mauro Caviezel e Beat Feuz, l’austriaco Vincent Kriechmayr.

Foto: Lapresse