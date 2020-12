Ultima tappa di Coppa del Mondo femminile del 2020. Ancora prove tecniche, ma prima volta stagionale con gigante e slalom assieme. Il 28-29 dicembre è tempo di grandi emozioni a Semmering, per un appuntamento che puntualmente si alterna, negli anni pari, a Lienz, sempre in Austria. Il gigante femminile è specialità altamente spettacolare, con tante atlete in grado di lottare per vittoria o podio. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, in gigante: da Shiffrin che cerca conferme, a Vlhova che vuole rivincite, alle italiane un po’ sprecone in gara due a Courchevel, passando per Hector e Gisin in gran forma, a una Worley che non scende dal podio in gigante a Semmering dal 2012, a una Brunner in crescita come Goggia, ecc. ecc.

In slalom si ripartirà dal solito duopolio, Shiffrin-Vlhova, sperando che la crescita di chi per ora insegue, intravista qua e là a Levi, trovi conferme anche sulla “Panorama”.

STORIA

Il gigante di Semmering, nel land della Bassa Austria, previsto lunedì 28 dicembre con manche alle ore 10 e alle 13, sarà il quarto stagionale dopo Soelden, Courchevel 1&2, e la 10a gara femminile in assoluto della stagione 2020-2021. Si corre nella località austriaca da oltre 20 anni e dal 1996 sempre in anni pari, anche se la tappa saltò nel 2014 (sostituita da Kuehtai, in Tirolo) per mancanza di neve. L’Italia vanta due successi da queste parti (uno in slalom, con Deborah Compagnoni, l’altro tra le porte larghe con Karen Putzer) e sette podi totali, ma l’ultimo (Manuela Moelgg terza in gigante) risale a quattro anni fa mentre le grandi protagoniste dell’ultima generazione (Goggia, Brignone, Bassino) non sono ancora riuscite nell’impresa di entrare ancora tra le prime tre. Brignone, Bassino, Shiffrin, Vlhova e Worley sono le principali favorite della gara, aperta però a diverse soluzioni tra le porta larghe.

NEVE, PISTA, PREVISIONI METEO – La pista si chiama Panorama e, a parte il piano iniziale lungo però 30″ e reso leggermente mosso da qualche dosso, prima che il pendio si sposti completamente verso sinistra, è tutta su una media pendenza. E’ sicuramente meglio di quel che si è portati naturalmente a pensare. Vista dal parterre lascia una buona impressione. A Semmering è previsto un brusco abbassamento di temperature, con cielo coperto per lunedì e leggera nevicata per martedì.

ITALIA – Le azzurre si sono allenate in posti diversi alla vigilia di Natale, chi in Piemonte (Elena Curtoni e Bassino), chi nella bergamasca, sul Monte Pora (Goggia). Finora il trend tra le porte larghe è clamoroso in casa Italia, con due vittorie (Bassino) e quattro podi (due anche Brignone, due secondi posti) in tre gare, una Goggia in crescita, una Elena Curtoni sempre più a suo agio nonostante i pochi allenamenti alle spalle nella disciplina. Da queste quattro atlete ci aspettiamo naturalmente una grande prova soprattutto lunedì, mentre dietro sarà importante quanto meno per Laura Pirovano centrare la qualificazione che ha già avvicinato, ma mai raggiunto, finora. In slalom Irene Curtoni punterà al podio o quanto meno a un risultato nelle prime 5, alla sua portata, mentre la Coppa Europa dovrebbe restituirci una Della Mea e una Rossetti in palla. C’è curiosità per l’esordio in Coppa del Mondo di Carlotta Saracco, entrata in nazionale quand’era giovanissima (e lo è ancora, essendo classe ’99!). Obiettivo portare 4 atlete in zona punti.

TV – Gigante in diurna (10-13), slalom in notturna (15.15, 18.30) con diretta su RaiSport ed Eurosport1.

Foto: LaPresse