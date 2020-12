Christof Innerhofer ha concluso al 16mo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro ha accusato un ritardo di 1.80 dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, ma è parso estremamente convincente e sicuro dei propri mezzi in vista della gara di martedì (sempre che il maltempo non costringa allo slittamento di un giorno).

L’altoatesino ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “Sono contento che fisicamente sto meglio rispetto alle ultime due settimane. Sono contento che oggi sono riuscito a mettere una marcia in più: ieri tutti quanti abbiamo fatto una ricognizione veloce, oggi ho cercato di spingere di più. Nei primi pezzi ci sono riuscito e invece giù in fondo mi sono risparmiato, è il mio pezzo ma non ho ancora cercato le linee e la posizione veloce“.

Christof Innerhofer ha poi proseguito: “Sono contento perché avevo un po’ di dubbi su quanto riesco a buttarmi giù e oggi ho visto che non è male. Per me era importante vedere dove sono i miei limiti: vedere che su in cima ho fatto tra i parziali più veloci mi dà fiducia e ne ho bisogno. La gara sarà diversa, anche se ci sarà un po’ di neve sarà bella. Anche se sarà brutta la visibilità, la pista ha delle pendenze. Anche se nevica non mi dà fastidio e spero che domani potremo fare una bella gara“.

Foto: Lapresse