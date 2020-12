Sci alpino, le previsioni meteo a Bormio: annunciata una fitta nevicata. SuperG e discesa a rischio?

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino è sbarcata a Bormio dove, tra domani e dopodomani, sono previste due prove veloci. Le previsioni meteo della vigilia sono però tutt’altro che confortanti, tanto che gli organizzatori hanno già rivoluzionato il programma originario, invertendo le due gare in programma: il superG è stato anticipato a lunedì 28 dicembre, mentre la discesa libera è prevista per martedì 29 dicembre (si partirà sempre alle ore 11.30). Il cielo non promette davvero nulla di buono, tanto che tra la serata odierna e la mattinata di domani sono previsti circa 30 centimetri di neve.

Una perturbazione copiosa che porterebbe inevitabilmente al danneggiamento della pista Stelvio, costringendo gli addetti ai lavori a una manutenzione supplementare, con anche un intenso lavoro per tutta la notte. La speranza è che si riesca regolarmente a gareggiare in superG tra meno di ventiquattro ore, per poi avere il martedì riservato alla discesa libera.

La Gazzetta dello Sport ha già parlato del possibile slittamento di un giorno dell’intero programma, dunque con superG il martedì e la discesa mercoledì 30 dicembre: non sarebbe un problema, perché purtroppo non ci sono turisti a causa del DPCM (salvo chi ha una seconda casa ed è residente in Lombardia) e dunque gli alberghi e la pista sono praticamente a totale disposizione del Circo Bianco.

Foto: Lapresse