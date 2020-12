Sci alpino, Bernadette Schild perseguitata dalla sfortuna: rottura del crociato sinistro, stagione finita

Bernadette Schild si è infortunata gravemente al ginocchio sinistro durante l’allenamento odierno sul Reiteralm. La sciatrice austriaca si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del menisco, come evidenziato dagli accertamenti effettuati presso l’ospedale di Innsbruck, il cui esito è statto comunicato dalla Federazione austriaca durante una trasmissione televisiva.

La quasi 31enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 gennaio) è davvero sfortunatissima: nell’ottobre 2019, in occasione del gigante d’apertura a Soelden, si era rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La salisburghese aveva incominciato regolarmente la nuova stagione, anche se i risultati non erano stati eccellenti. Non si era qualificata alla seconda manche nel gigante di Soelden e nel primo slalom di Levi, poi era stata 20ma tra i pali stretti nella seconda prova in Finlandia (tutti eventi di Coppa del Mondo).

Successivamente due gare in Coppa Europa ad Ahrntal-Klausberg (11mo posto il miglior risultato) e lo slalom dei campionati nazionali a St. Michel im Lungau appena quattro giorni fa (non aveva portato a termine la prima manche). Bernadette Schild vanta sette podi in Coppa del Mondo (tutti in slalom: due secondi posti, cinque terze piazze).

Foto: Lapresse