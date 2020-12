Sci alpino, Marta Bassino prosegue nella sua rincorsa alla polivalenza ed ai Mondiali di Cortina

Marta Bassino c’è, e non scherza più. Così si potrebbe riassumere l’avvio di stagione della sciatrice nativa di Borgo San Dalmazzo. Dopo due anni di progresso costante, ormai la nostra portacolori è una certezza assoluta della Coppa del Mondo di sci alpino, con il suo talento purissimo, cristallino, che continua a mettere in mostra gara dopo gara. E, giova ricordarlo, non più solamente in gigante. Ormai anche supergigante e discesa sono nelle sue corde, con qualche spunto davvero degno di nota anche tra i pali stretti.

Il processo per diventare una sciatrice completa, polivalente, è assolutamente iniziato e procede spedito. Il sogno di poter vincere la Sfera di Cristallo nei prossimi anni è tutt’altro che utopia, anzi. Ma perchè non puntarci già in quest’anno? La classifica generale, dopotutto, parla chiaro: in vetta rimane la slovacca Petra Vlhova con 465 punti contro i 327 di Corinne Suter ed i 323 di Marta Bassino (che precede Federica Brignone con 308 e Sofia Goggia con 302).

Il distacco è ridotto e la fuga di Petra Vlhova, almeno in maniera parziale, è stata stoppata sul nascere. Marta Bassino ha iniziato davvero con il piede giusto la sua stagione. Esordio a Soelden e subito successo nel gigante (con annessa doppietta con Federica Brignone) quindi nuova vittoria a Courchevel, sempre tra le porte larghe, prima di una caduta nel gigante successivo sulla Emile Allais che, senza mezzi termini, l’ha privata di un’altra vittoria.

Nel complesso la piemontese ha saputo centrare anche un quinto posto nel parallelo di Lech, un sedicesimo nella discesa della Val d’Isere, un diciottesimo nello slalom di Levi e un brillante quarto nel superG sulla Oreiller Killy. La ricerca della polivalenza passa anche da questo. Gareggiare sempre per crescere e trovare feeling.

La Sfera di Cristallo 2020-2021 non è assolutamente da escludersi. Certo, Petra Vlhova sarà una “preda” tutt’altro che facile da rincorrere (sempre cercando di capire le intenzioni di Mikaela Shiffrin) ma Marta Bassino sta facendo le cose per bene. Sia in ottica presente sia, soprattutto, pensando al futuro. Lo capiremo anche dai Mondiali di Cortina di febbraio, che anticiperanno di un anno le Olimpiadi di Pechino. La nostra portacolori lo sa benissimo e sta facendo di tutto per farsi trovare pronta all’appuntamento…

