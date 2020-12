La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Bormio, la seconda casa di Dominik Paris. Il campione altoatesino ha un feeling davvero speciale con la località lombarda, visto che sulla mitica Stelvio ci ha vinto per sei volte in carriera, cinque delle quali in discesa, specialità nella quale è imbattuto dal 2017. Un dominio incontrastato per l’azzurro, un amore viscerale con una pista storica, una simbiosi indissolubile tra il velocista e la sua discesa preferita.

Il primo successo di Dominik a Bormio è datato 2012, poi quello del 2017 e le due doppiette del 2018 (una in superG) e del 2019, con il trionfo in entrambe le discese disputate. Un filotto di vittorie davvero eccezionale e che rendono Paris il favorito soprattutto per la gara di martedì. Infatti il programma è stato rivoluzionato e si comincerà dal supergigante.

La due giorni di Bormio è molto importante per l’altoatesino, che ha iniziato la stagione un po’ con il freno a mano, sicuramente condizionato dal grave infortunio al ginocchio di inizio 2020. In Val d’Isere Paris ha sicuramente pagato la mancanza di chilometri in gara, ma comunque i segnali erano stati positivi; mentre in Val Gardena purtroppo l’azzurro ha confermato il suo pochissimo feeling con la Saslong.

Un rapporto completamente opposto quello con la Stelvio. Paris va a caccia del primo podio stagionale ed è questo probabilmente il primo obiettivo dell’altoatesino, ancora di più della vittoria. La seconda prova cronometrata ha dato segnali incoraggianti e la conferma di come Dominik abbia le sensazioni giuste in vista delle gare. La caccia alla settima vittoria è partita.

Foto: LaPresse