LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nuovo atto della saga contro il tedesco

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Programma Sinner-Zverev – Sinner travolge Tiafoe – Zverev su Sinner

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Sinner-Zverev, semifinale del Masters 1000 di Miami: appuntamento alla mezzanotte italiana di oggi (quando inizierà sabato 28 marzo) per un confronto che si preannuncia particolarmente appassionante, avvincente ed equilibrato sul cemento della località statunitense tra il numero 2 del mondo e l’attuale numero 4 del ranking ATP (che lunedì 30 marzo scalerà un gradino nella graduatoria internazionale).

Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento con i favori del pronostico e punta a sconfiggere nuovamente l’avversario, già battuto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells (poi conquistato dal nostro portacolori). L’azzurro conduce per 7-4 nei precedenti con il tedesco e ha avuto la meglio negli ultimi sei, ma dovrà stare molto attento alla voglia di rivalsa dell’avversario, che spera di invertire il trend contro il nostro portacolori e giocarsi qualcosa di importante.

In palio la qualificazione all’atto conclusivo di domenica 29 marzo, da disputare contro chi avrà la meglio nel match tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils (la ribattezzata semifinale meno nobile di questo torneo, dove molti big, a cominciare da Carlos Alcaraz, sono usciti prematuramente). Jannik Sinner si gioca anche la possibilità di avvicinarsi al primo posto del ranking ATP e di sognare addirittura il sorpasso ai danni di Alcaraz già in occasione del Masters 1000 di Montecarlo.

Sinner si è reso protagonista di un cammino netto nel corso di questo torneo, sciorinando un gioco a tratti perfetto e travolgendo in due set Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe in due set. Al contrario, Zverev ha faticato in un paio di circostanze: è stato trascinato al terzo set dall’eterno croato Marin Cilic e il francese Quentin Halys lo ha costretto a giocare un paio di intensi tie-break, mentre nei quarti di finale ha dominato in lungo e in largo l’argentino Francisco Cerundolo.

OA Sport vi propone la diretta live di Sinner-Zverev, semifinale del Masters 1000 di Miami: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia a mezzanotte. Buon divertimento a tutti.