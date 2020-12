Sci alpino, startlist Gigante Semmering. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Lunedì 29 dicembre andrà in scena il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. In Austria andrà in scena la prima gare delle due in programma in questo fine anno solare (martedì è previsto uno slalom in notturna). Si tratta della quarta prova stagionale tra le porte larghe, ci sarà sicuramente da divertirsi e l’Italia sogna in grande con le sue rappresentanti di punta.

Federica Brignone e Marta Bassino se la giocheranno fino alla fine: la valdostana, detentrice della Sfera di Cristallo, si presenta da leader della classifica di specialità con cinque punti di vantaggio sulla piemontese, vincitrice dei primi due giganti stagionali e poi caduta a Courchevel quando era in lizza per il tris. Le due azzurre dovranno fronteggiare soprattutto la slovacca Petra Vlhova (leader della classifica generale) e la statunitense Mikaela Shiffrin.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming del gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST GIGANTE SEMMERING: I PETTORALI DI PARTENZA

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

13 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

17 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

18 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

19 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

20 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

23 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

24 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

26 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

27 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

28 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

29 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

30 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic

31 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

32 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

34 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

35 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

36 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

37 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

38 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

39 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

40 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

41 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

42 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

43 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

44 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

45 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

47 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

48 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

49 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

50 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

51 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl

52 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

53 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

54 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head

55 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

56 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

57 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

58 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

59 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

61 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

62 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

63 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS

64 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

65 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

66 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

67 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

68 496055 PAU Nuria 1994 ESP

69 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

70 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

71 155951 GASPARIKOVA Klara 2001 CZE

SUPERG BORMIO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 28 DICEMBRE:

10.00 Gigante femminile a Semmering, prima manche

13.00 Gigante femminile a Semmering, seconda manche

SUPERG BORMIO: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse