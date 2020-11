LIVE Vuelta a Espana 2020 in DIRETTA: si decide tutto sull’Alto de la Covatilla. Carapaz sfida Roglic, ma occhio a Carthy

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sedicesima tappa – La classifica attuale

Loading...

Loading...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima e penultima tappa della Vuelta a España 2020. La Sequeros-Alto de Covatilla, di 178 chilometri, è l’ultima chance per poter attaccare concretamente la maglia roja di Primoz Roglic, ormai saldamente al comando della corsa con 45” su Richard Carapaz e 53” su Hugh Carthy.

Giornata con sei Gran Premi della Montagna e più di 4000 metri di dislivello: si comincia dopo 39 chilometri, dove attacca il Puerto del Portillo de las Batuecas, 10 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte superiori al 7%. La frazione proseguirà con numerosi saliscendi caratterizzati da tre GPM di terza categoria, l’Alto de San Miguel de Valero (12 chilometri al 3,4% ma con picchi del 10%), l’Alto de Cristobal (6,2 chilometri al 4,7% e picchi al 7%) e l’Alto de la Peñacaballera (4,6 chilometri al 5% ma con picchi attorno al 9%). Salite ripide, ma che possono farsi sentire. Si arriva dunque all’Alto de Garganta, 12 chilometri al 4,8% di pendenza media e picchi del 9%, dove potrebbe già scattare la bagarre tra gli uomini di classifica, prima dell’ultima salita, l’Alto de la Covatilla, di 11,4 chilometri al 7% medio. Si parte dolcemente, al 4,5% tranne l’attacco al 7,5%, ma la zona difficile dell’ascesa è dal quarto al settimo chilometro, dove si tocca costantemente il 10% con un tratto al 12%. Ultimi chilometri che invece si assestano attorno al 7%

Richard Carapaz e Hugh Carthy dovranno inventarsi qualcosa per isolare ed attaccare Roglic, apparso solido per tutta la Vuelta. Ma l’ultima tappa di montagna può sempre regalare sorprese di ogni tipo: entrano dunque in gioco coloro che aspirano a migliorare la propria classifica, a partire da un Dan Martin per nulla domo in queste tre settimane passando per Enric Mas, Wout Poels e tutti gli altri. Sugli uomini in fuga, puntiamo i nostri spiccioli su almeno uno fra Tim Wellens (Lotto-Soudal) e la maglia a pois Guillaume Martin (Cofidis)

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sedicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse