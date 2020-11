LIVE Sonego-Rublev, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve un’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Sonego e il russo Andrey Rublev.

Per la seconda volta in carriera Sonego arriva a una finale di un torneo ATP, la prima in un 500 e la prima di un italiano a Vienna da 18 anni a questa parte, quando ci riuscì Gianluca Pozzi, sconfitto dall’allora cecoslovacco Petr Korda in quattro set (c’erano ancora le finali al meglio dei tre set su cinque, abolite a livello ATP dal 2007). Per l’Italia è la quarta finale azzurra in un 500, dopo quelle di Fabio Fognini ad Amburgo nel 2013 (vinta) e 2015 e quella di Gianluca Mager quest’anno a Rio.

Terza finale consecutiva in un 500 invece per Rublev, che ha vinto le precedenti due ed è, oltretutto, in quel tipo di stato che gli inglesi amano chiamare “on fire”. Il numero 8 del mondo ha sì approfittato di un paio di ritiri, quelli di Jannik Sinner e del sudafricano Kevin Anderson, ma si è anche saputo liberare del padrone di casa Dominic Thiem. Ed è indubbiamente il numero 8 del mondo il favorito per il successo finale, vincendo la quale non guadagnerebbe posizioni, ma si comincerebbe ad avvicinare alla zona di Alexander Zverev, pur se il tedesco è lontano oltre 1000 punti.

Non c’è nessun precedente tra i due giocatori, entrambi di fronte agli strani destini della storia. Sonego, infatti, può entrare a far parte di un club, quello dei vincitori di torneo da lucky loser, che non solo è esclusivo, ma comprende anche il suo avversario odierno, che ci è riuscito a Umago nel 2017. Sono nove i lucky loser che hanno saputo trionfare: oltre a Rublev, Heinz Gunthardt (Springfield 1978), Bill Scanlon (Maui 1978), Francisco Clavet (Hilversum 1990), Christian Miniussi (San Paolo 1991), Sergiy Stakhovsky (Zagabria 2008), Rajeev Ram (Newport 2009), Leonardo Mayer (Amburgo 2017), Marco Cecchinato (Budapest 2018). Si contano tre casi anche nella WTA (Andrea Jaeger, Olga Danilovic, Coco Gauff), benché alcune fonti ne attribuiscano un quarto a Kay McDaniel in un torneo minore nel 1980.

Il match tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev è programmato ufficialmente non prima delle ore 14:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

