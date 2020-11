VIDEO Sonego-Rublev 0-2, Finale ATP 500 Vienna: highlights e sintesi. Azzurro sconfitto a un passo dalla gloria

Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Andrey Rublev per 6-4, 6-4 nella finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il piemontese, capace di sconfiggere il numero 1 Novak Djokovic, non è riuscito ad avere la meglio sul russo Andrey Rublev nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento indoor della capitale austriaca. Il 25enne può comunque ritenersi soddisfatto per quanto fatto in questa manifestazione, soltanto il solidissimo numero 8 al mondo è riuscito a frenare la sua bellissima cavalcata. Il nostro portacolori è ora a ridosso della top-30 del ranking ATP ed è ormai esploso definitivamente. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Lorenzo Sonego-Andrey Rublev, finale del torneo ATP 500 di Vienna.

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-RUBLEV, FINALE ATP 500 VIENNA:

Foto: Lapresse