Tennis, la nuova classifica ATP di Lorenzo Sonego. Possibile testa di serie agli Australian Open 2021!

Lorenzo Sonego ci ha provato, ma nella sua prima finale di un ATP 500 a Vienna (Austria) contro il top-10 Andrey Rublev c’era davvero poco da fare. Il russo si è confermato il tennista più in forma in questo momento nel circuito e l’ha confermato in questo atto finale, concluso con 23 vincenti e appena 13 errori.

Resta però la bontà del torneo del nostro portacolori che, da lucky loser, si è regalato la settimana più bella della propria carriera, eliminando nel suo percorso il n.1 del mondo Novak Djokovic e sciorinando un tennis di alto profilo. Riavvolgendo il nastro, mai il torinese si era spinto a tanto sul cemento e questo resta anche guardando a quello che potrà a fare la prossima settimana a Parigi-Bercy, dove eventualmente potrebbe guadagnare punti in chiave classifica generale.

Attualmente Lorenzo, coi punti dell’ATP austriaco, è n.32 del mondo e in proiezione sarebbe l’ultima testa di serie dei prossimi Australian Open. Ci sono delle speranze per vederlo dunque in una posizione assai favorevole a Melbourne, dando seguito agli oggettivi miglioramenti del proprio gioco. Un 2020 felice per Sonego, che si è messo alle spalle i problemi al polso, raggiungendo gli ottavi di finale al Roland Garros e poi centrando l’atto conclusivo di un torneo prestigioso, paragonabile a un Masters 1000 per la line-up.

Vedremo se in Francia, quindi, questo vento favorevole proseguirà, ricordando che in quella sede ci sarà anche Matteo Berrettini, che ancora ha qualche piccolissima speranza di partecipare alle Finals di Londra.

Foto: LaPresse