Tennis, Lorenzo Sonego: “Il mio miglior torneo dell’anno, finale fantastica. Rublev è straordinario”

Lorenzo Sonego non è riuscito in una nuova magia al torneo ATP 500 di Vienna ed è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev nella finale andata in scena oggi pomeriggio sul cemento indoor della capitale austriaca. Il piemontese, un paio di giorni fa capace di sconfiggere il numero 1 Novak Djokovic, si è dovuto arrendere in due set al cospetto del numero 8 al mondo. Il 25enne ha provato a tenere botta, ma in entrambe le frazioni ha subito un break letale e ha così perso per 6-4, 6-4. Grandissimi applausi comunque al nostro portacolori, ora giunto a ridosso della top-30 del ranking ATP ed esploso definitivamente in questa tormentata stagione.

Lorenzo Sonego ha parlato in fase di premiazione: “Rublev è straordinario, ha collezionato cinque vittorie in un anno: a lui va il mio in bocca al lupo. Per me è stato il mio miglior torneo dell’anno, la finale è stata fantastica. Grazie a Vienna per il supporto, grazie anche a Gipo (Arbino, il suo allenatore, ndr) e a tutto il mio team a casa: vi voglio bene“.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer