LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike torna sul ring allo Staples Center!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tutto pronto per il grandissimo ritorno sul ring di Iron Mike, l’icona indiscussa del pugilato negli ultimi tre decenni. Uno degli sportivi più conosciuti a livello globale ha deciso di rimettersi in gioco a 54 anni suonati ed è pronto a indossare nuovamente i guantoni a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima stagione agonistica: nell’ormai lontano 2005 perse contro il carneade irlandese Kevin McBride, questa notte vuole illuminare la scena e ruggire da autentico fuoriclasse qual è.

Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno sul ring, capace di dominare la scena tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90, facendo parlare di sè anche per la sua vita ben al di sopra delle righe. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi si è allenato duramente negli ultimi mesi e sembra essere in forma smagliante, il suo fisico sembra quello di un ragazzino e non quello di un ultra cinquantenne scalfito da mille battaglie. Mike Tyson ha annunciato una lotta vera e propria, ha affermato che lascerà andare i suoi colpi, ma bisogna precisare che sarà un incontro di esibizione e che non saranno ammessi colpi duri. Si combatterà sulla durata delle 8 riprese da 2 minuti ciascuna, l’arbitro è chiamato a interrompere il confronto in caso di sangue copioso o evidenti problemi fisici.

Si affronteranno due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi: Mike Tyson lo è stato dal 1986 al 1990, Roy Jones Jr. era ai vertici nel 2003-2004, dopo aver completato la scalata iridata partendo dai pesi medi (è stato Campione del Mondo in quattro differenti categorie di peso). Da una parte un 54enne, dall’altra un uomo di 51 anni, dal minore impatto mediatico rispetto al suo avversario ma dal talento innato e pronto a combattere dopo due anni di inattività. Ne vedremo sicuramente delle belle in questa notte che si preannuncia memorabile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alle ore 05.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

