BoxeLive Sport
LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: l’azzurro a caccia della corona continentale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA, grande occasione per l’azzurro Luca D’Ortenzi.
Il Palasport di Guidonia è pronto per vivere una serata di grande boxe con dei titoli in palio. Soprattutto quello riguardante Luca D’Ortenzi che sale sul ring davanti al proprio pubblico italiano per sfidare il forte polacco Robert Parzeczewski in una sfida che mette in palio la cintura europea libera dei mediomassimi. Per l’atleta romano si tratta di un match fondamentale, forse il più importante a questo punto della carriera, con la possibilità di ottenere un titolo di grande prestigio.
Luca D’Ortenzi, soprannominato “Gentleman”, arriva a questo match con un record di 20 successi e 4 sconfitte. All’età 38 anni, il pugile romano cerca una notte da sogno dopo aver già conquistato nell’anno 2025 il titolo EBU Silver dei mediomassimi contro lo spagnolo Carlos Alberto Lamela.
Dall’altra parte del ring ci sarà un avversario tutt’altro che semplice. Il polacco, Robert Parzeczewski, 32 anni, si presenta con un record di 35 successi e 2 sconfitte, con 20 vittorie ottenute prima della fine. Inizio della card alle ore 20, il main event invece intorno alle ore 23.
Main Card:
Luca D’Ortenzi vs Robert Parzeczewski
Titolo europeo EBU pesi mediomassimi, cintura vacante
Lorenzo Ratemi vs Pasquale Salzillo
Titolo UBO International pesi welter
Cristian Plos vs Pietro Caputo
Pesi leggeri
Alessio De Angelis vs Alex Mohamad
Pesi superleggeri
Davide Perrone vs Jordan Martinez
Pesi medi leggeri
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del main event verso le 23.00. Buon divertimento!