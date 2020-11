Roy Jones jr: “Sono pronto per la rivincita con Tyson e resterò sul ring”

Roy Jones Jr. ha fatto la sua bellissima figura contro Mike Tyson e ha dato vita a uno spettacolare incontro allo Staples Center di Los Angeles. Era una delle serate più attese dell’anno da parte degli appassionati della nobile arte e le due vecchie glorie non hanno assolutamente deluso le aspettative. Doveva essere una semplice esibizione, ma in realtà si è trattato di un incontro vero, caratterizzato da colpi importanti e da una grandissima attività agonistica: gli 8 round da 2 minuti ciascuno hanno messo in mostra tutte le doti dei due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi, due ultra cinquantenni che si sono rimessi in gioco con grandissimo onore e con un fisico degno di quello dei giorni migliori.

Il 51enne nativo di Pensacola è riuscito a pareggiare contro Iron Mike. Ha subito la potenza del suo avversario, ma si è distinto grazie a una maggiore velocità di esecuzione e ha fatto tremare l’icona della boxe contemporanea, come il suo stesso avversario ha affermato. Roy Jones Jr. è l’unico uomo della storia capace di completare la scalata iridata dai pesi medi ai pesi massimi ed è stato Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti, è abituato a vincere e infatti non ha particolarmente digerito il verdetto dei giudici: “A me non sta bene questo pareggio. Non mi soddisfa, ma lo accetto“.

Il pugile statunitense ha raccontato in questo modo la sua serata: “Voglio bene a Tyson, prendere i suoi pugni è stato complicato. È stato un bel match, sono pronto anche a rifarlo. Allenarmi non mi spaventa. Ringrazio i miei fratelli russi e la mia famiglia“. E poi un ultimo sentito ringraziamento, unito a una promessa: “Voglio ringraziare anche Kobe Bryant, lui ha creduto in me, è uno dei miei sportivi preferiti. Rimarrò ancora sul ring“. Roy Jones Jr. ha voluto omaggiare il celebre cestista scomparso pochi mesi fa e ha annunciato che combatterà nuovamente, dichiarando che sarebbe pronto anche a una rivincita contro Mike Tyson.

L’entusiasmo del 51enne era evidente anche nelle dichiarazioni rilasciate pochi istanti prima del match: “Desideravo molto affrontare Tyson. Con un solo pugno, se ti colpisce bene, ti può staccare la testa. Quindi devi evitare quel pugno. Salirò sul ring e farò quello che devo fare. Sicuramente farò una grande boxe e troverò il momento giusto per attaccare. Mi sono preparato bene. All’inizio non ero nemmeno sicuro di accettare di sfidare Tyson, poi ho deciso di sì. Voglio dimostrare la mia forza, mostrarlo ai miei fan ed alle persone che mi vogliono bene. Sarà una cosa di cui tutti parleranno“.

